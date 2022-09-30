Удари ЗСУ по Мелітополю, Токмаку та Бахмутівці: Генштаб порахував втрати окупантів

Вересень, 30 в 14:27

30 вересня в Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про результати ударів по позиціях окупантів у Луганській та Запорізькій областях.

Так, у Бахмутівці Луганської області ударом по району зосередження армії РФ ліквідовано понад пів сотні окупантів та 17 одиниць ворожої техніки.

Майже 50 загарбників дістали поранення і в Токмаку Запорізької області.

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Вогнем ЗСУ знищено 10 одиниць озброєння та військової техніки.

Ще близько 40 військовослужбовців РФ поранені в Гуляйпільському районі Запорізької області.

Порахували в Генштабі й результати удару по позиціях загарбників у Мелітополі Запорізької області.

Там знищено пункт управління армії РФ, зенітний ракетний комплекс С-300.

Ще понад 50 окупантів дістали поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 219-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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