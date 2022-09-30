Сентябрь, 30 в 14:27

30 сентября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили о результатах ударов по позициям оккупантов в Луганской и Запорожской областях.

Так, в Бахмутовке Луганской области ударом по району сосредоточения армии РФ ликвидировано более полусотни оккупантов и 17 единиц вражеской техники.

Почти 50 захватчиков получили ранения и в Токмаке Запорожской области.

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Огнем ВСУ уничтожены 10 единиц вооружения и военной техники.

Еще около 40 военнослужащих РФ ранены в Гуляйпольском районе Запорожской области.

Посчитали в Генштабе и результаты удара по позициям захватчиков в Мелитополе Запорожской области.

Там уничтожен пункт управления армии РФ, зенитный ракетный комплекс С-300.

Еще более 50 оккупантов получили ранения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 219-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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