Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Удары ВСУ по Мелитополю, Токмаку и Бахмутовке: Генштаб посчитал потери оккупантов

Татьяна Забожко, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

30 сентября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили о результатах ударов по позициям оккупантов в Луганской и Запорожской областях.

Так, в Бахмутовке Луганской области ударом по району сосредоточения армии РФ ликвидировано более полусотни оккупантов и 17 единиц вражеской техники.

Почти 50 захватчиков получили ранения и в Токмаке Запорожской области.

Сейчас смотрят

Огнем ВСУ уничтожены 10 единиц вооружения и военной техники.

Еще около 40 военнослужащих РФ ранены в Гуляйпольском районе Запорожской области.

Посчитали в Генштабе и результаты удара по позициям захватчиков в Мелитополе Запорожской области.

Там уничтожен пункт управления армии РФ, зенитный ракетный комплекс С-300.

Еще более 50 оккупантов получили ранения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 219-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте
Еще 500 оккупантов, два самолета и вертолет – потери РФ в Украине за последние сутки

Источник: Генштаб ВСУ
Теги: , , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка