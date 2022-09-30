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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Обстріли Дніпра та Миколаєва та спроба РФ анексувати території України: що відбувається на 219-й день війни (онлайн)

Обстріли Дніпра та Миколаєва та спроба РФ анексувати території України: що відбувається на 219-й день війни (онлайн)

Президент Володимир Зеленський 30 вересня скликає термінове засідання Ради національної безпеки та оборони. Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що під час засідання буде ухвалено “фундаментальне” рішення для України.

В цей же день у Москві планується виступ та підписання так званого договору про приєднання до Росії окупованих територій України.

Росія двічі за день обстріляла Дніпро та Запоріжжя. В ніч на четвер від вибухів у Дніпрі були зруйновані чи пошкоджені 60 будинків. Загинули 4 цивільних, серед них двоє дітей.

Окупанти також обстріляли Миколаїв касетними снарядами, загинуло 3 людей, 11 поранено. Удар прийшовся на зупинку громадського транспорту.

В рамках обміну полоненими в Україну повернулись шестеро бранців Кремля. З них четверо – військові з Маріуполя.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Турецький лідер закликав очільника Кремля дати переговорам з Україною “ще один шанс”.

Фінляндія ухвалила остаточне рішення щодо прикордонного режиму для росіян, і в ніч проти п’ятниці сухопутний кордон між країнами закриється.

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00:13 - 30 вересня

Мобілізовані російські окупанти можуть пробувати наступати з боку Білорусі на Київ та Чернігів. Адже президент РФ Володимир Путін хоче повторити наступ на українську столицю.

Про це заявив радник Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі Фейгін Live.

Він прокоментував інформацію про те, що Білорусь готується до приймання російських озброєнь, військової техніки та особового складу.

– Вона ймовірна, при чому ймовірна з таким хорошим коефіцієнтом тієї самої ймовірності. Тобто можливо, що під Гомелем вони знову зберуться, спробують там щось зобразити на Чернігів і Київ.

Ходять чутки, що Путін до стискання сідниць хоче повторити наступ на Київ, розуміючи, що війська вже не професійні, сподіваючись задавити кількістю. Ми розуміємо, якщо ми за місяць перемололи суперпрофесійні частини, що буде з мобілізованими, – каже радник ОП.

За його словами, українська армія готова до можливого наступу окупантів з білоруського напрямку. Так, думки про наступ з боку Волинської чи Житомирської областей їм не вдасться втілити у життя, адже там на ворога чекають HIMARS, 155-мм артилерія та дуже злі українські війська.

– Нагадую, що зараз там на кордоні йдуть бойові навчання Національної гвардії, прикордонників, ЗСУ, які відпрацьовують усі сценарії. Ми готові, не робіть дурниць, – додав Арестович.

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