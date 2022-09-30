Обстріли Дніпра та Миколаєва та спроба РФ анексувати території України: що відбувається на 219-й день війни (онлайн)

Президент Володимир Зеленський 30 вересня скликає термінове засідання Ради національної безпеки та оборони. Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що під час засідання буде ухвалено “фундаментальне” рішення для України.

В цей же день у Москві планується виступ та підписання так званого договору про приєднання до Росії окупованих територій України.

Росія двічі за день обстріляла Дніпро та Запоріжжя. В ніч на четвер від вибухів у Дніпрі були зруйновані чи пошкоджені 60 будинків. Загинули 4 цивільних, серед них двоє дітей.

Окупанти також обстріляли Миколаїв касетними снарядами, загинуло 3 людей, 11 поранено. Удар прийшовся на зупинку громадського транспорту.

В рамках обміну полоненими в Україну повернулись шестеро бранців Кремля. З них четверо – військові з Маріуполя.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Турецький лідер закликав очільника Кремля дати переговорам з Україною “ще один шанс”.

Фінляндія ухвалила остаточне рішення щодо прикордонного режиму для росіян, і в ніч проти п’ятниці сухопутний кордон між країнами закриється.