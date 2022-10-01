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Факти / Україна

Черговий прояв тероризму РФ: МЗС відреагувало на викрадення директора ЗАЕС

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Черговий прояв тероризму РФ: МЗС відреагувало на викрадення директора ЗАЕС

Міністерство закордонних справ України звернулося до ООН, МАГАТЕ та G7 через викрадення генерального директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова російськими окупантами.

Там рішуче засудили поведінку РФ та наголосили, що цей злочин – черговий прояв державного тероризму з боку Росії.

– Росія має негайно звільнити генерального директора ЗАЕС. Закликаємо міжнародне співтовариство, зокрема ООН, МАГАТЕ та Групу Семи, також вжити рішучих заходів із цією метою, – сказано у заяві.

У МЗС України наголосили на негайній необхідності максимально мобілізувати зусилля світової спільноти для демілітаризації та деокупації ЗАЕС та повернення її під контроль України – це єдиний спосіб усунення нинішніх загроз у сфері ядерної безпеки.

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– Очікуємо на посилення тиску на державу-агресора з метою припинення обстрілів російськими окупантами ЗАЕС та інших цивільних ядерних об’єктів на території України, недопущення тиску та репресій проти персоналу ЗАЕС та їхніх сімей, – резюмували у відомстві.

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Джерело: МЗС
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