Жовтень, 01 в 14:41

Міністерство закордонних справ України звернулося до ООН, МАГАТЕ та G7 через викрадення генерального директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова російськими окупантами.

Там рішуче засудили поведінку РФ та наголосили, що цей злочин – черговий прояв державного тероризму з боку Росії.

– Росія має негайно звільнити генерального директора ЗАЕС. Закликаємо міжнародне співтовариство, зокрема ООН, МАГАТЕ та Групу Семи, також вжити рішучих заходів із цією метою, – сказано у заяві.

У МЗС України наголосили на негайній необхідності максимально мобілізувати зусилля світової спільноти для демілітаризації та деокупації ЗАЕС та повернення її під контроль України – це єдиний спосіб усунення нинішніх загроз у сфері ядерної безпеки.

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