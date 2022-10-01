Карта бойових дій на 01.10.2022 – ситуація на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ
Упродовж минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки армії РФ неподалік Нью-Йорка, Зайцевого та Соледара.
Карта бойових дій в Україні на 01.10.2022
На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєво не змінилась.
Зараз дивляться
Із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії російські війська гатили:
- на Слобожанському напрямку (у районах населених пунктів Стрілеча, Рідкодуб, Кучківка, Охрімівка та Вільхуватка);
- на Краматорському напрямку (поблизу Григорівки, Білогорівки, Івано-Дар’ївки, Закітного, Роздолівки та Спірного);
- на Бахмутському напрямку (біля Бахмута, Зайцевого, Миколаївки Другої та Парасковіївки);
- на Авдіївському напрямку (неподалік Мар’їнки, Водяного й Олександрополя);
- на Новопавлівському напрямку (у районах Новосілки, Новополя, Пречистівки та Павлівки);
- на Запорізькому напрямку (біля Малої Токмачки, Залізничного, Гуляйполя та Новоандріївки);
- на Південнобузькому напрямку (по районах понад 25 населених пунктів уздовж лінії зіткнення, серед яких – Степова Долина, Мирне, Сухий Ставок, Ольгине та Архангельське).
Втрати РФ на 1 жовтня 2022
- особового складу ‒ близько 59 610 (+530),
- танків ‒ 2 354 (+16),
- бойових броньованих машин ‒ 4 949 (+17),
- артилерійських систем – 1 397 (+6),
- реактивних систем залпового вогню – 336 (+3),
- засобів протиповітряної оборони ‒ 176,
- літаків – 264,
- гелікоптерів – 226 (+1),
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 009 (+6),
- крилатих ракет ‒ 246,
- кораблів (катерів) ‒ 15,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3786 (+18),
- спеціальної техніки ‒ 131.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 220-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.