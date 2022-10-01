Карта бойових дій на 01.10.2022 – ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєво не змінилась.

Зараз дивляться

Із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії російські війська гатили:

на Слобожанському напрямку (у районах населених пунктів Стрілеча, Рідкодуб, Кучківка, Охрімівка та Вільхуватка);

(у районах населених пунктів Стрілеча, Рідкодуб, Кучківка, Охрімівка та Вільхуватка); на Краматорському напрямку (поблизу Григорівки, Білогорівки, Івано-Дар’ївки, Закітного, Роздолівки та Спірного);

(поблизу Григорівки, Білогорівки, Івано-Дар’ївки, Закітного, Роздолівки та Спірного); на Бахмутському напрямку (біля Бахмута, Зайцевого, Миколаївки Другої та Парасковіївки);

(біля Бахмута, Зайцевого, Миколаївки Другої та Парасковіївки); на Авдіївському напрямку (неподалік Мар’їнки, Водяного й Олександрополя);

(неподалік Мар’їнки, Водяного й Олександрополя); на Новопавлівському напрямку (у районах Новосілки, Новополя, Пречистівки та Павлівки);

(у районах Новосілки, Новополя, Пречистівки та Павлівки); на Запорізькому напрямку (біля Малої Токмачки, Залізничного, Гуляйполя та Новоандріївки);

(біля Малої Токмачки, Залізничного, Гуляйполя та Новоандріївки); на Південнобузькому напрямку (по районах понад 25 населених пунктів уздовж лінії зіткнення, серед яких – Степова Долина, Мирне, Сухий Ставок, Ольгине та Архангельське).

Втрати РФ на 1 жовтня 2022

особового складу ‒ близько 59 610 (+530),

танків ‒ 2 354 (+16),

бойових броньованих машин ‒ 4 949 (+17),

артилерійських систем – 1 397 (+6),

реактивних систем залпового вогню – 336 (+3),

засобів протиповітряної оборони ‒ 176,

літаків – 264,

гелікоптерів – 226 (+1),

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 009 (+6),

крилатих ракет ‒ 246,

кораблів (катерів) ‒ 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3786 (+18),

спеціальної техніки ‒ 131.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 220-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.