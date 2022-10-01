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Факти / Україна

Карта бойових дій на 01.10.2022 – ситуація на фронті

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Втрати РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки армії РФ неподалік Нью-Йорка, Зайцевого та Соледара.

Карта бойових дій в Україні на 01.10.2022

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєво не змінилась.

Зараз дивляться

Із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії російські війська гатили:

  • на Слобожанському напрямку (у районах населених пунктів Стрілеча, Рідкодуб, Кучківка, Охрімівка та Вільхуватка);
  • на Краматорському напрямку (поблизу Григорівки, Білогорівки, Івано-Дар’ївки, Закітного, Роздолівки та Спірного);
  • на Бахмутському напрямку (біля Бахмута, Зайцевого, Миколаївки Другої та Парасковіївки);
  • на Авдіївському напрямку (неподалік Мар’їнки, Водяного й Олександрополя);
  • на Новопавлівському напрямку (у районах Новосілки, Новополя, Пречистівки та Павлівки);
  • на Запорізькому напрямку (біля Малої Токмачки, Залізничного, Гуляйполя та Новоандріївки);
  • на Південнобузькому напрямку (по районах понад 25 населених пунктів уздовж лінії зіткнення, серед яких – Степова Долина, Мирне, Сухий Ставок, Ольгине та Архангельське).

Втрати РФ на 1 жовтня 2022

  • особового складу ‒ близько 59 610 (+530),
  • танків ‒ 2 354 (+16),
  • бойових броньованих машин ‒ 4 949 (+17),
  • артилерійських систем – 1 397 (+6),
  • реактивних систем залпового вогню – 336 (+3),
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 176,
  • літаків – 264,
  • гелікоптерів – 226 (+1),
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 009 (+6),
  • крилатих ракет ‒ 246,
  • кораблів (катерів) ‒ 15,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3786 (+18),
  • спеціальної техніки ‒ 131.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 220-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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