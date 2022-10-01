Жовтень, 01 в 11:21

Військові підрозділи РФ в окупованому Лимані (Донецька область) звернулися до свого командування із проханням вийти, але отримали відмову. Наразі в оточенні там перебувають близько 5 тис. військовослужбовців РФ.

Про це поінформував голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі марафону на телеканалі FreeДом.

За його словами, тепер в окупантів є три варіанти подальших дій.

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– По Лиману: окупанти попросили можливості вийти, на що отримали відмову. У них насправді є три варіанти: або спробувати прорватися, або здатися, або всім там загинути. Там їх кілька тисяч. Близько 5 тисяч, точної цифри поки немає. Це колосальне угруповання в оточенні, такого не було в принципі, – наголосив Гайдай.

Він уточнив, що Збройні сили України фактично перекрили всі шляхи підвезення туди боєкомплекту чи виходу цього угруповання РФ з Лимана.

Коментуючи заяви російських пропагандистів, що з Кремінної (Луганська область) у напрямку Лимана начебто йдуть колони з підкріпленням, Гайдай повідомив, що техніки на тимчасово окупованих територіях немало, і її перекидання дійсно відбувається. Проте, на думку голови ОВА, ця техніка навряд чи дійде до місця призначення.

Гайдай не виключає, що після звільнення Лимана далі на черзі може бути місто Кремінна, а потім Рубіжне, Лисичанськ та Сєвєродонецьк. Однак все вирішуватиме командування ЗСУ.

– Це війна, і тут звісно вирішувати військовим на полі бою. Ситуація може змінитися протягом навіть доби. Але дійсно після Лимана на іншому березі річки вже Кремінна. Це один із тих перших населених пунктів, який, можливо, буде деокупований… Три міста поряд знаходяться – Рубіжне, Лисичанськ та Сєвєродонецьк, – розповів він.

Гайдай додав, що ці міста Луганської області знищили росіяни цілодобовими обстрілами протягом 4,5 місяців. Тому в разі наступу ЗСУ окупанти не зможуть там закріпитися.

Напередодні з’явилася інформація, що операція з оточення російських підрозділів у районі Лимана перебуває на етапі завершення.

За оцінками аналітиків американского Інституту вивчення війни, ЗСУ можуть повністю оточити чи взяти під контроль Лиман протягом наступних 72 годин.

Джерело: Telegram-канал Сергія Гайдая