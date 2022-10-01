Октябрь, 01 в 11:21

Военные подразделения РФ в оккупированном Лимане (Донецкая область) обратились к своему командованию с просьбой выйти, но получили отказ. В настоящее время в окружении там находятся около 5 тыс. военнослужащих РФ.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире марафона на телеканале FreeДом.

По его словам, теперь у оккупантов есть три варианта дальнейших действий.

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– По Лиману: оккупанты попросили возможности выйти, на что получили отказ. У них на самом деле есть три варианта: либо попытаться прорваться, либо сдаться, либо всем там погибнуть. Там их несколько тысяч. Около 5 тысяч, точной цифры пока нет. Это колоссальная группировка в окружении, такой не было в принципе, — подчеркнул Гайдай.

Он уточнил, что Вооруженные силы Украины фактически перекрыли все пути подвоза туда боекомплекта или выхода этой группировки РФ из Лимана.

Комментируя заявления российских пропагандистов, что из Кременной (Луганская область) в направлении Лимана якобы идут колонны с подкреплением, Гайдай сообщил, что техники на временно оккупированных территориях немало, и ее перебрасывание действительно происходит. Однако, по мнению главы ОВА, эта техника вряд ли дойдет до места назначения.

Гайдай не исключает, что после освобождения Лимана дальше на очереди может быть город Кременная, а затем Рубежное, Лисичанск и Северодонецк. Однако все будет решать командование ВСУ.

– Это война, и здесь, конечно, решать военным на поле боя. Ситуация может измениться в течение суток. Но действительно после Лимана на другом берегу реки уже Кременная. Это один из первых населенных пунктов, который, возможно, будет деоккупирован… Три города рядом находятся – Рубежное, Лисичанск и Северодонецк, — рассказал он.

Гайдай добавил, что эти города Луганской области уничтожили россияне круглосуточными обстрелами в течение 4,5 месяцев. Поэтому в случае наступления ВСУ оккупанты не смогут там закрепиться.

Накануне появилась информация, что операция по окружению российских подразделений в районе Лимана находится на этапе завершения.

По оценкам аналитиков американского Института изучения войны, ВСУ могут полностью окружить или взять под контроль Лиман в течение следующих 72 часов.

Источник: Telegram-канал Сергея Гайдая