Операція з оточення росіян в районі Лиману на етапі завершення – ЗСУ

Вересень, 30 в 16:09

На Лиманському напрямку триває операція з оточення угруповання військ РФ, тому деталі щодо населених пунктів, які звільнили ЗСУ, ще не можна розкривати, заявив речник східного угруповання військ Сергій Череватий.

– Важко коментувати, оскільки операція ще триває. Операція саме щодо оточення цього угруповання. Під вогневим контролем ЗСУ фактично всі підходи, логістичні шляхи противника, якими він доставляв боєприпаси та живу силу, – наголосив він.

Водночас, за його словами, операція з оточення ворога в районі Лиману – на етапі завершення.

Череватий пояснив, що тут позиції окупантів укріплені набагато краще, ніж на Харківщині, тому операція займе більше часу, але наш Генштаб переграв їх тактично.

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Про звільнення Лиману можна буде говорити лише після стабілізаційних заходів та коли не відбуватимуться контратаки ворога, підсумував військовий.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 219-ту добу.

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