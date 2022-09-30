Окупанти притихли, ЗСУ просуваються: Гуменюк про ситуацію на Херсонщині після “референдуму”

Після проведення псевдореферендуму на Херсонщині про “приєднання” тимчасово захоплених територій до РФ окупанти притихли. А їхнє “керівництво” не розуміє, що далі робити, оскільки наступ українських військ не припиняється.

Про це керівниця Об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк розповіла ведучому Свободи слова на ICTV Вадиму Карп’яку в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За її словами, Збройні сили України суттєво просуваються на Херсонщині, і через це окупанти розгублені.

– Після проведення свого так званого референдуму вони затихли. Мабуть, не можуть усвідомити, що далі робити з цими результатами. Тому що навіть на вищому рівні окупаційного “керівництва” є певна розгубленість. Вони не зовсім розуміють, що дає їм цей “референдум”. Вони просто виконали вказівку зверху, а бачать, що це не зупиняє Сили оборони, Збройні сили України, які продовжують свою роботу і суттєво просуваються, – наголосила Гуменюк.

Вона уточнила, що в підрозділів військ РФ на півдні спостерігаються серйозні проблеми з логістикою. ЗСУ б’ють по центрах управління рашистів, і через це ті не можуть перекидати резерви.

Гуменюк уточнила, що загарбники намагаються відремонтувати Антонівський міст у Херсоні та каховську переправу. Проте українські військові тримають їх під вогневим контролем та зупиняють такі спроби військ РФ.

Як відомо, підконтрольні Кремлю маріонетки 23-27 вересня організували псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. На 30 вересня в РФ заплановане звернення російського диктатора Володимира Путіна з приводу цього.

Напередодні він підписав укази про “визнання” окупованих Херсонської та Запорізької областей “незалежними територіями”.

У Генеральному штабі ЗСУ попередили, що після псевдореферендумів і мобілізації у РФ можлива ескалація на фронті. Крім того, можуть відбутися посилені удари по критичній інфраструктурі України.

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