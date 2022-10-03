Жовтень, 03 в 18:03

Генерального директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова звільнили з полону російських окупантів.

Про це повідомив глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі на своїй сторінці у Twitter.

– Я отримав підтвердження, що пан Мурашов благополучно повернувся до своєї родини, – написав він.

I welcome the release of Ihor Murashov, Director General of #Ukraine’s #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant; I have received confirmation that Mr Murashov has returned to his family safely. Зараз дивляться — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) October 3, 2022

Нагадаємо, що російські окупанти викрали Ігоря Мурашова 30 вересня близько 16:00, коли він їхав автівкою від Запорізької АЕС до Енергодара.

Гендиректора станції зупинив патруль окупантів. Потім росіяни, зав’язавши очі Мурашову, повезли його в невідомому напрямку.

Згодом українські правоохоронці розпочали провадження за фактом викрадення російськими окупантами гендиректора ЗАЕС.

Фото: Енергоатом