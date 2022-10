Генерального директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова звільнили з полону російських окупантів.

Про це повідомив глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі на своїй сторінці у Twitter.

I welcome the release of Ihor Murashov, Director General of #Ukraine’s #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant; I have received confirmation that Mr Murashov has returned to his family safely.

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) October 3, 2022