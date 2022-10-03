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Факти / Україна

Гендиректора ЗАЕС Мурашова звільнили з російського полону

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Гендиректор Запорізької АЕС (ЗАЕС) Ігор Мурашов

Генерального директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова звільнили з полону російських окупантів.

Про це повідомив глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі на своїй сторінці у Twitter.

– Я отримав підтвердження, що пан Мурашов благополучно повернувся до своєї родини, – написав він.

Нагадаємо, що російські окупанти викрали Ігоря Мурашова 30 вересня близько 16:00, коли він їхав автівкою від Запорізької АЕС до Енергодара.

Гендиректора станції зупинив патруль окупантів. Потім росіяни, зав’язавши очі Мурашову, повезли його в невідомому напрямку.

Згодом українські правоохоронці розпочали провадження за фактом викрадення російськими окупантами гендиректора ЗАЕС.

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Фото: Енергоатом

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