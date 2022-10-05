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Факти / Україна

США надають новий пакет військової допомоги Україні: Пентагон розкрив подробиці

Ілля Нежигай, редактор стрічки
США надають новий пакет військової допомоги Україні: Пентагон розкрив подробиці
Фото: Генштаб ЗСУ

Президент США Джо Байден під час розмови з українським колегою Володимиром Зеленським оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги на суму $625 млн.

Про це йдеться у повідомленні адміністрації президента Сполучених Штатів.

– Байден пообіцяв продовжувати підтримувати Україну, яка захищається від російської агресії, стільки, скільки буде потрібно, зокрема шляхом надання сьогодні нового пакету безпекової допомоги на суму $625 млн, який включає додаткове озброєння та обладнання, включаючи HIMARS, артилерійські системи та боєприпаси, а також броньовані машини, – повідомили у Білому домі.

Зокрема, американський лідер підтвердив готовність до подальшого запровадження санкцій на будь-яку фізичну та юридичну особу і країну, яка надаватиме підтримку російській анексії.

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Зазначена військова допомога Сполучених Штатів стала першою після оголошення Росією про анексію території чотирьох областей України.

Згодом у Пентагоні розкрили деталі нового пакета військової підтримки на $625 млн.

До складу цього пакету увійшли:

  • Чотири високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS) та відповідні боєприпаси;
  • 16 155-мм гаубиць;
  • 75 тис. 155-мм артилерійських снарядів;
  • 500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;
  • 1 тис. 155-мм пострілів для систем дистанційного протитанкового мінування (RAAM);
  • 16 105-мм гаубиць;
  • 30 тис. 120-мм мінометних мін;
  • 200 протимінних захищених від засідок автомобілів MaxxPro;
  • 200 тис. боєприпасів для стрілецької зброї;
  • обладнання для встановлення загороджень;
  • протипіхотні боєприпаси Claymore.

Загалом, починаючи з січня 2021 року, Вашингтон надав Україні понад $17,5 млрд на безпекову допомогу.

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