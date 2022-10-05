США надають новий пакет військової допомоги Україні: Пентагон розкрив подробиці
Президент США Джо Байден під час розмови з українським колегою Володимиром Зеленським оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги на суму $625 млн.
Про це йдеться у повідомленні адміністрації президента Сполучених Штатів.
– Байден пообіцяв продовжувати підтримувати Україну, яка захищається від російської агресії, стільки, скільки буде потрібно, зокрема шляхом надання сьогодні нового пакету безпекової допомоги на суму $625 млн, який включає додаткове озброєння та обладнання, включаючи HIMARS, артилерійські системи та боєприпаси, а також броньовані машини, – повідомили у Білому домі.
Зокрема, американський лідер підтвердив готовність до подальшого запровадження санкцій на будь-яку фізичну та юридичну особу і країну, яка надаватиме підтримку російській анексії.
Зазначена військова допомога Сполучених Штатів стала першою після оголошення Росією про анексію території чотирьох областей України.
Згодом у Пентагоні розкрили деталі нового пакета військової підтримки на $625 млн.
До складу цього пакету увійшли:
- Чотири високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS) та відповідні боєприпаси;
- 16 155-мм гаубиць;
- 75 тис. 155-мм артилерійських снарядів;
- 500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;
- 1 тис. 155-мм пострілів для систем дистанційного протитанкового мінування (RAAM);
- 16 105-мм гаубиць;
- 30 тис. 120-мм мінометних мін;
- 200 протимінних захищених від засідок автомобілів MaxxPro;
- 200 тис. боєприпасів для стрілецької зброї;
- обладнання для встановлення загороджень;
- протипіхотні боєприпаси Claymore.
Загалом, починаючи з січня 2021 року, Вашингтон надав Україні понад $17,5 млрд на безпекову допомогу.