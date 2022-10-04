В ОП пояснили, що увійде у 8-й пакет санкцій проти РФ

Жовтень, 04 в 18:17

В Офісі президента України розповіли, що 8-й пакет санкцій ЄС проти Росії торкнеться й організаторів псевдореферендумів.

Про це на брифінгу заявив заступник керівника ОП Ігор Жовква.

– На сьогодні триває робота серед держав-членів ЄС щодо узгодження 8-го пакету санкцій. Туди увійде низка таких важливих для України позицій, як індивідуальні санкції проти тих осіб, які організовували незаконні референдуми на частині окупованих територій України. Безумовно, кожен з них отримає свою порцію персональних санкцій, – говорить він.

Також тривають перемовини щодо обмеження цін на нафту, і дуже важливо, що ця санкція увійде до 8-го пакету.

Зараз дивляться

– А також йдуть переговори щодо розширення заборони на імпорт з Росії низки товарів. Ці обмеження становитимуть суму до €7 млрд. І дуже важливо, що буде також санкція на заборону обіймати посади у наглядових радах російських державних компаній для громадян країн ЄС, – зазначив заступник голови ОП.

Крім того, Україна хоче бачити у цьому пакеті санкцій подальше відключення російських банків від системи SWIFT, зокрема, Газпромбанку, заборону входження до російських портів європейських суден і заборону на в’їзд для російських громадян.

– Тобто скасування можливості в’їзду для більшості, якщо не всім категоріям громадян Росії до ЄС, – пояснив він.

Повідомляється, що робота над санкціями триває і, за запевненнями Євросоюзу, буде завершена до початку неформального саміту ЄС, який має пройти 7 жовтня.