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Посли ЄС не затвердили нові санкції проти Росії – ЗМІ

Валентина Чорна, редакторка стрічки
прапор ЄС
Фото: Depositphotos

У понеділок, 3 жовтня, посли країн Євросоюзу не затвердили восьмий пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк за результатами зустрічі послів ЄС у Брюсселі.

– Зустріч послів ЄС закінчилася. Поки що немає домовленості щодо нового пакету санкцій проти Росії. Завтра вони зберуться знову з метою домовитися – зокрема про граничну ціну на нафту, – йдеться у повідомленні.

Минулого тижня стало відомо, що Європейська комісія пропонує обмежити ціни на операції з російським газом.

За даними ЗМІ, відповідні пропозиції вже надіслали 27 країнам – членам блоку. Вони передбачають, що імпортерам залишать право продавати газ за будь-якою ціною, щойно він опиниться в межах єдиного ринку.

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