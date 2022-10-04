Жовтень, 04 в 0:50

У понеділок, 3 жовтня, посли країн Євросоюзу не затвердили восьмий пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк за результатами зустрічі послів ЄС у Брюсселі.

– Зустріч послів ЄС закінчилася. Поки що немає домовленості щодо нового пакету санкцій проти Росії. Завтра вони зберуться знову з метою домовитися – зокрема про граничну ціну на нафту, – йдеться у повідомленні.

meeting of EU ambassadors over. no deal yet on the new #Russia sanctions package. they will reconvene again tomorrow with the aim to agree – including on an oil price cap. #Ukraine Зараз дивляться — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 3, 2022

Минулого тижня стало відомо, що Європейська комісія пропонує обмежити ціни на операції з російським газом.

За даними ЗМІ, відповідні пропозиції вже надіслали 27 країнам – членам блоку. Вони передбачають, що імпортерам залишать право продавати газ за будь-якою ціною, щойно він опиниться в межах єдиного ринку.