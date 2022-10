У понеділок, 3 жовтня, посли країн Євросоюзу не затвердили восьмий пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк за результатами зустрічі послів ЄС у Брюсселі.

meeting of EU ambassadors over. no deal yet on the new #Russia sanctions package. they will reconvene again tomorrow with the aim to agree – including on an oil price cap. #Ukraine

Зараз дивляться

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 3, 2022