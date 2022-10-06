Паніки немає: депутат повідомив, що з Нової Каховки зникли всі окупанти

Жовтень, 06 в 15:59

У Новій Каховці Херсонської області зникли російські загарбники. За попередньою інформацією, їх відправили на Берислав.

Про це на сторінці у Facebook повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

— З Нової Каховки є повідомлення, що з міста зникли орки. Навіть ларьки з шаурмою, яку вони так люблять, не мають виторгу. Хоча зазвичай там скупчуються в черги, для них це великий делікатес, – зазначає депутат облради.

Він додав, що за попередньою інформацією, всіх відправили на Берислав, де “ничего не происходит и паники нет”.

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Начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що з початку жовтня ЗСУ звільнили від окупантів понад 400 кв. км на Херсонщині.

За її словами, загалом на південному напрямку ситуація все ще складна та розвивається надзвичайно динамічно.

Джерело: Сергій Хлань