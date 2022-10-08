Звільнені населені пункти на Сході та обстріли Запорізької АЕС: що відбувається на 227-й день війни (онлайн)
Росія завдала ракетних ударів по Запоріжжю.
РФ обстріляла Запорізьку АЕС, через що в Енергодарі зникла електороенергія, вода та немає інтернету.
Українські військові за цей тиждень звільнили 776 кв. км на Сході нашої держави та 29 населених пунктів, зокрема шість на Луганщині.
ЗСУ вже деокупували від російських загарбників понад 2,4 тис. кв. км у Херсонській області.
Сили ППО збили три дрони-камікадзе Shahed-136, які намагалися атакувати Одещину та Миколаївщину.
Про це повідомили в ОК Південь.
– 07 жовтня, з 20.00 до 21.30 години російські окупаційні війська атакували трьома дронами-камікадзе Shahed-136 Одещину та Миколаївщину. Всі три крилаті самогубці було збито силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування Південь, – йдеться у повідомленні.
Збройні сили України звільнили село Макіївку Луганської області. Про це повідомляє 198 батальйон сил територіальної оборони.
– ЗСУ продовжує звільняти нашу рідну Сватівщину. Село Макіївка – це Україна, – йдеться у повідомленні.
За його словами, контрнаступальна операція українських воїнів після успіху біля Лиману Донецької області продовжується.
– Отримуємо низку важливих перемог. Деокупували низку сіл. Зокрема, сьогодні наш доблесний десант звільнив Макіївку в Луганській області, – сказав він.
Череватий додав, що окупанти намагаються штурмувати та атакувати українські сили на Бахмутському та Авдіївському напрямках, проте українськи сили оборони утримують там позиції.