Звільнені населені пункти на Сході та обстріли Запорізької АЕС: що відбувається на 227-й день війни (онлайн)

Росія завдала ракетних ударів по Запоріжжю.

РФ обстріляла Запорізьку АЕС, через що в Енергодарі зникла електороенергія, вода та немає інтернету.

Українські військові за цей тиждень звільнили 776 кв. км на Сході нашої держави та 29 населених пунктів, зокрема шість на Луганщині.

ЗСУ вже деокупували від російських загарбників понад 2,4 тис. кв. км у Херсонській області.