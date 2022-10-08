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Факти / Україна

Росія обстріляла Харків: у центрі міста горить лікарня

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Підтверджено
Росія обстріляла Харків: у центрі міста горить лікарня
Фото: Depositphotos

Росія ракетами обстріляла Харків.

Перед цим у місті була оголошена повітряна тривога.

Згодом мер Харкова Ігор Терехов підтвердив обстріл міста.

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– Обстріл центральної частини Харкова. Попередньо – ракетами, – написав він.

Терехов додав, що наразі інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.

У соцмережах повідомляють, що після обстрілу центру Харкова на місці вибуху почалась пожежа.

Вогонь посеред міста підтвердив і міський голова.

– Після прильотів у центрі – пожежі. За попередньою інформацією горить один із лікувальних закладів Харкова, – написав Ігор Терехов.

Він додав, що полум’я також перекинулось на одну з нежитлових споруд.

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