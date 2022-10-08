Росія обстріляла Харків: у центрі міста горить лікарня
Підтверджено
Фото: Depositphotos
Росія ракетами обстріляла Харків.
Перед цим у місті була оголошена повітряна тривога.
Згодом мер Харкова Ігор Терехов підтвердив обстріл міста.
Зараз дивляться
– Обстріл центральної частини Харкова. Попередньо – ракетами, – написав він.
Терехов додав, що наразі інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.
У соцмережах повідомляють, що після обстрілу центру Харкова на місці вибуху почалась пожежа.
Вогонь посеред міста підтвердив і міський голова.
– Після прильотів у центрі – пожежі. За попередньою інформацією горить один із лікувальних закладів Харкова, – написав Ігор Терехов.
Він додав, що полум’я також перекинулось на одну з нежитлових споруд.