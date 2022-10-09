Вибух серйозно знизить пропускну здатність Кримського мосту – британська розвідка

Жовтень, 09 в 10:06

Росія могла відновити транзит певних транспортних засобів двома вцілілими проїжджими смугами Кримського мосту після вибуху 8 жовтня.

Таке припущення в розвідці Міноборони Великої Британії зробили 9 жовтня.

Водночас в оборонному відомстві певні, що вчорашній вибух серйозно знизить пропускну здатність мосту, що з’єднує окупований Росією Крим із Краснодарським краєм РФ.

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Станом на зараз відомо, що інші дві смуги провалились одразу в кількох місцях.

Протяжність зруйнованих шматків дороги становить близько 250 м.

– Ступінь пошкодження залізничного переїзду невідома, але будь-яке серйозне порушення його пропускної здатності, ймовірно, матиме значний вплив на і без того напружену здатність Росії підтримувати свої сили на Півдні України, – зазначають у Міноборони Великої Британії.

Британські розвідники нагадують, що залізничний переїзд, відкритий для вантажних перевезень лише в червні 2020 року, відіграв ключову роль у переміщенні важкої військової техніки на південний фронт під час вторгнення до України.

Цей інцидент, вважають у розвідці Великої Британії, імовірно, матиме сильний вплив на очільника Кремля Володимира Путіна, який ще за кілька годин до вибуху відзначав свій 70-річний ювілей.

– Путін особисто спонсорував та відкривав міст, а підрядником будівництва був друг дитинства президента РФ Аркадій Ротенберг, – наголошують в оборонному відомстві.

До того ж на тому, що міст перебуває в безпеці, упродовж останніх місяців публічно наголошував колишній охоронець Путіна, а нині командувач Нацгвардією Росії Віктор Золотов.

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