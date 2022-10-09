Октябрь, 09 в 10:06

Россия могла возобновить транзит определенных транспортных средств двумя уцелевшими проезжими полосами Крымского моста после взрыва 8 октября.

Такое предположение в разведке Минобороны Великобритании было сделано 9 октября.

В оборонном ведомстве уверены, что вчерашний взрыв серьезно снизит пропускную способность моста, соединяющего оккупированный Россией Крым с Краснодарским краем РФ.

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На данный момент известно, что другие две полосы провалились сразу в нескольких местах.

Протяженность разрушенных кусков дороги составляет около 250 м.

– Степень повреждения железнодорожного переезда неизвестна, но любое серьезное нарушение его пропускной способности, скорее всего, будет иметь значительное влияние на и без того напряженную способность России поддерживать свои силы на Юге Украины, – отмечают в Минобороны Великобритании.

Британские разведчики напоминают, что железнодорожный переезд, открытый для грузовых перевозок только в июне 2020 года, сыграл ключевую роль в перемещении тяжелой военной техники на южный фронт во время вторжения в Украину.

Этот инцидент, полагают в разведке Великобритании, предположительно будет иметь сильное влияние на главу Кремля Владимира Путина, который еще за несколько часов до взрыва отмечал свой 70-летний юбилей.

– Путин лично спонсировал и открывал мост, а подрядчиком строительства был друг детства президента РФ Аркадий Ротенберг, – отмечают в оборонном ведомстве.

К тому же, о том, что мост находится в безопасности, последние месяцы публично уверял бывший охранник Путина, а ныне командующий Нацгвардией России Виктор Золотов.

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