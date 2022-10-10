Жовтень, 10 в 18:55

Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні нараду щодо відновлення енергопостачання та зв’язку, які були пошкоджені через масовану ракетну атаку РФ.

Як поінформували в пресслужбі Офісу президента, український лідер заслухав звіт міністра енергетики Германа Галущенка щодо шкоди, якої зазнала критична інфраструктура.

Очільник Міненерго запевнив, що фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. Ремонтні роботи у більшості постраждалих областей повинні завершитися до кінця цієї доби.

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– Було відзначено, що в переважній більшості постраждалих регіонів України світло з’явиться до кінця доби, – сказано в повідомленні.

Світло з’явиться до кінця доби: Зеленський провів нараду щодо наслідків атаки РФ / 3 фотографии

Учасники наради нагадали про важливість обмеження споживання електрики з 17:00 до 22:00 (тобто в години пікового навантаження). Українців закликають у цей період не користуватися електрообігрівачами, бойлерами, електроплитами, мікрохвильовими печами, пральними машинами, кавоварками, посудомийними машинами, електрочайниками та іншою технікою, яка потребує багато електрики.

Це допоможе зменшити навантаження на енергосистему України й вірогідність віялових відключень.

За необхідності побутові прилади краще вмикати в обідню пору.

В умовах перебоїв з електрикою Держслужба з надзвичайних ситуацій приймає запити від громад щодо живлення ключових об’єктів дизель-генераторами.

Що стосується мобільного зв’язку, то інфраструктура, яка забезпечує його роботу, не постраждала. Але все ж подекуди є перебої через проблеми постачання електроенергії.

Було вирішено, що мобільних операторів потрібно забезпечити пальним для генераторів, а за можливості – дати доступ до станцій Starlink.

За даними ДСНС, через ракетні удари окупантів світло частково зникло в 15 областях України (Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька, Хмельницька, Житомирська, Вінницька, Київська, Кіровоградська, Миколаївська, Дніпропетровська, Запорізька, Полтавська, Харківська, Сумська, Тернопільська областях), а також у Києві.

Загалом ракети поцілили по об’єктах критичної інфраструктури у 12 областях та в столиці, виникло понад 30 пожеж.

Згідно з останніми даними, загинули 11 людей, травмовані – 89. Пошкоджено 117 об’єктів, зокрема 35 житлових будинків.