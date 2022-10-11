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Факти / Україна

Завезла в садок і їхала на роботу: російська ракета залишила сиротою 5-річного хлопчика

Тетяна Ковальчук, випускова редакторка
Завезла в садок і їхала на роботу: російська ракета залишила сиротою 5-річного хлопчика
Фото: Нацполіція

Серед загиблих внаслідок масового обстрілу Києва 10 жовтня була мати 5-річного Гриши, який сьогодні став круглим сиротою.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла Оксана Данилюк – мати друга маленького хлопчика.

– Сьогодні друг мого Макара, 5-річний Григорій, став круглим сиротою. Сьогодні в машині від російської ракети померла його мама, яка відвезла Гришу до садка і поспішала на роботу, – розповідає вона.

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Рік тому помер батько хлопчика.

Знайомі загиблої розповідають, що вона була лікарем, рятувала дітей.

Нагадаємо, 10 жовтня близько 8:30 російські терористи завдали ракетних ударів по різних районах Києва. Серед об’єктів, у які влучили російські ракети: дитячий майданчик у парку Шевченка, пішохідно-велосипедний міст, пошкоджено будівлі КНУ Шевченка, філармонію і два музеї, візовий відділ посольства Німеччини.

Від російського ракетного обстрілу столиці загинуло 5 людей, 51 постраждала.

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