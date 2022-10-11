Завезла в садок і їхала на роботу: російська ракета залишила сиротою 5-річного хлопчика
Серед загиблих внаслідок масового обстрілу Києва 10 жовтня була мати 5-річного Гриши, який сьогодні став круглим сиротою.
Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла Оксана Данилюк – мати друга маленького хлопчика.
– Сьогодні друг мого Макара, 5-річний Григорій, став круглим сиротою. Сьогодні в машині від російської ракети померла його мама, яка відвезла Гришу до садка і поспішала на роботу, – розповідає вона.
Рік тому помер батько хлопчика.
Знайомі загиблої розповідають, що вона була лікарем, рятувала дітей.
Нагадаємо, 10 жовтня близько 8:30 російські терористи завдали ракетних ударів по різних районах Києва. Серед об’єктів, у які влучили російські ракети: дитячий майданчик у парку Шевченка, пішохідно-велосипедний міст, пошкоджено будівлі КНУ Шевченка, філармонію і два музеї, візовий відділ посольства Німеччини.
Від російського ракетного обстрілу столиці загинуло 5 людей, 51 постраждала.