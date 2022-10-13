ППО прибудуть в Україну настільки швидко, наскільки це можливо фізично – Остін
Україна отримає системи протиповітряної оборони настільки швидко, наскільки дозволятимуть фізичні можливості.
Як повідомляє спецкор ICTV Володимир Рунець, про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на пресконференції за результатами зустрічі з Контактною групою з оборони України в Брюсселі 12 жовтня.
– Ці системи будуть доставлені настільки швидко, наскільки ми зможемо фізично поставити їх туди. Ми залишаємося зосереджені на цьому. Ми поставимо системи, які маємо в розпорядженні, які такі країни, як, наприклад, Німеччина, мають у розпорядженні. Ми також спробуємо надати додаткові боєприпаси до наявних систем, які використовують українські сили, – сказав глава Пентагону.
Він повторив, що питання безпеки українського неба є дуже важливим для Сполучених Штатів, і додав, що це питання було важливим для всіх 50 країн – членів Контактної групи з оборони України, які були присутні на зустрічі 12 жовтня, а також для міністрів оборони цих держав.
Фото: Володимир Рунець