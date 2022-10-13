Жовтень, 12 в 21:32

Україна отримає системи протиповітряної оборони настільки швидко, наскільки дозволятимуть фізичні можливості.

Як повідомляє спецкор ICTV Володимир Рунець, про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на пресконференції за результатами зустрічі з Контактною групою з оборони України в Брюсселі 12 жовтня.

– Ці системи будуть доставлені настільки швидко, наскільки ми зможемо фізично поставити їх туди. Ми залишаємося зосереджені на цьому. Ми поставимо системи, які маємо в розпорядженні, які такі країни, як, наприклад, Німеччина, мають у розпорядженні. Ми також спробуємо надати додаткові боєприпаси до наявних систем, які використовують українські сили, – сказав глава Пентагону.

Він повторив, що питання безпеки українського неба є дуже важливим для Сполучених Штатів, і додав, що це питання було важливим для всіх 50 країн – членів Контактної групи з оборони України, які були присутні на зустрічі 12 жовтня, а також для міністрів оборони цих держав.

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Фото: Володимир Рунець