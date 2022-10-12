Жовтень, 12 в 3:01

Одна батарея німецького комплексу IRIS-T зможе прикрити лише невелику ділянку території.

Про це в етері національного телемарафону розповів прессекретар командування Повітряних сил Збрйоних сил України Юрій Ігнат.

– IRIS-T – це комплекс, який буде фактично першим на озброєнні нашої держави. Тому що Німеччина його щойно виготовила і він буде на озброєнні Повітряних сил ЗСУ. На жаль, буде лише одна батарея. Бо промисловість поки що не виготовила ні ракет, ні самих комплексів, – каже він.

За словами Юрія Ігната, IRIS-T це “потужний комплекс”, який має добрий радар та хороші ракети.

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– Одна пускова установка має контейнери для одразу восьми ракет. Може працювати на дальності 40 кілометрів до цілі – це приблизно діапазон Бук-М1. Ця система є мобільною – може швидко розгортатися, швидко відстрілятися і змінити позицію. Це дуже ефективний комплекс в нинішніх умовах, – сказав речник ПС ЗСУ.

Коментуючи обстріли України з боку РФ 10 жовтня, він додав, що Україні необхідно було б мати декілька таких установок.

– Нам потрібна на вчора чи на позавчора не одна така установка. Тому що батарея – це три установки, пускові і пункт управління. Трьома установками, які діють на радіусі 40 км до цілі, можна прикрити невелику ділянку. Якщо по фронту, це 100 км. Або це може бути місто. Одна установка особливо нічого не вирішує, – додав Ігнат.

Нагадаємо, 11 жовтня міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що Україна отримала першу систему ППО IRIS-T від Німеччини. За його словами, в Україні почалася нова ера протиповітряної оборони.