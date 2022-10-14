Жовтень, 14 в 13:39

Збройні сили України наразі збивають щонайменше 85% дронів-камікадзе Shahed-136, які Іран передав армії РФ. Цими безпілотниками окупанти останнім часом тероризують українські міста та інфраструктуру.

Про це поінформував секретар Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов в ефірі Радіо НВ.

– Так, інколи вони (дрони, – Ред.) прориваються. Але кількість Шахідів, які збивають наші військові, наші протиповітряні сили, інші підрозділи, які задіяні в цьому процесі, сягає вже 85−90%, залежно від дня. Вони (війська РФ, – Ред.) їх запускають багато, – наголосив Данілов.

Він додав, що українська армія вчиться боротися з цими дронами. Проте українці мають не втрачати пильності, реагувати на повідомлення про повітряну небезпеку та ховатися в укриття.

Зараз дивляться

Данілов також поінформував, що українські військові, фахівці та науковці вже розібрали іранські дрони-камікадзе “по кісточках”. І виявилося, що частина запчастин у них – західного виробництва.

– За тими санкціями, які застосовуються щодо Ірану, вони б не мали права їх (запчастини, – Ред.) узагалі отримувати. Ми зараз займаємося цим питанням — звертаємося до всіх країн, які є частковими постачальниками запчастин, із яких збирається цей моторолер, – заявив секретар РНБО.

Він уточнив, що Київ закликає ці країни не допомагати Ірану брати участь у війні на боці агресора РФ.

Як відомо, про небезпеку атаки іранського дрона-камікадзе може сигналізувати звук, який нагадує роботу двигуна бензопили чи моторолера.

За даними аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), російські військові могли привезти на окуповані території України іранських військовослужбовців, які навчають росіян запускати дрони Shahed-136.

У НАТО вже пообіцяли надати Україні 100 станцій для глушіння безпілотників, що допоможе зробити неефективними ворожі дрони.

Фото: РНБО