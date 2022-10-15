Жовтень, 15 в 17:28

Російські загарбники почали вивозити українських дітей з тимчасово окупованого міста Енергодар (Запорізька область) до РФ.

Як поінформував міський голова Енергодара Дмитро Орлов, дітей відправляють до Краснодарського краю РФ, начебто “на відпочинок”.

– Попри значне загострення ситуації на фронті, зокрема на Херсонському напрямку, сьогодні окупанти та колаборанти Енергодара відправляють дітей “на відпочинок” до Краснодарського краю РФ, – зазначив він.

У зв’язку з цим Орлов звернувся до батьків, які погоджуються відправити дітей до країни-агресора в умовах повномасштабної війни, фактично в невідомість.

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Він нагадав мешканцям окупованого міста, що в будь-який момент лінія фронту на Херсонському, а згодом на Запорізькому напрямках може бути перерізана. І це обов’язково станеться, адже на Херсонщині триває контрнаступ Збройних сил України.

Після цього інтенсивні бої просто заблокують всі шляхи для повернення до Енергодара.

– Звідки впевненість, що ваші діти повернуться додому?.. Довіряючи життя своїх дітей терористам, треба хоч трохи замислюватися про можливі наслідки, – наголосив Орлов.

Як відомо, Енергодар перебуває під окупацією військ РФ з початку березня. Рашисти періодично обстрілюють місто.

Зокрема, 7 жовтня під час потужних обстрілів в Енергодарі зникли світло, вода та інтернет. Люди готували їжу на багаттях.

Джерело: Telegram-канал Дмитра Орлова

Фото: Telegram-канал Дмитра Орлова