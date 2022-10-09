Жовтень, 09 в 14:35

В окупованому Енергодарі після обстрілу росіянами 7 жовтня досі немає води та світла. Люди третю добу позбавлені можливості приготувати їжу, повідомив мер Дмитро Орлов.

За його словами, регулярні обстріли заважають оперативному відновленню водо- та електропостачання.

– Вчора ввечері містяни розкладали багаття прямо біля будинків, щоб забезпечити себе хоч якимись гарячими стравами або напоями. У зв’язку з цим прошу енергодарців бути максимально обережними під час збору сухих гілок для багать – посадки та лісова зона можуть бути заміновані окупантами! – попередив Орлов.

Ситуація з питною водою також загострюється. Проте колаборанти цими проблемами не переймаються, оскільки себе вони забезпечили генераторами, каже мер міста.

Зараз дивляться

До того ж окупанти тривалий час блокують всі гуманітарні вантажі з підконтрольних Україні територій, тому в місто неможливо завезти продукти харчування, питну воду тощо.

– Зі свого боку вони вирішити цю проблему, очевидно, не спроможні. Інформації про організацію точок видачі питної води та гарячого харчування по мікрорайонам міста не надходило, – додав Орлов.

Дмитро Орлов 7 жовтня повідомив, що в Енергодарі через потужні обстріли окупантами зникли електороенергія та вода, немає також інтернету.