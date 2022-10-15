Октябрь, 15 в 17:28

Российские захватчики начали вывозить украинских детей из временно оккупированного города Энергодар (Запорожская область) в РФ.

Как проинформировал городской голова Энергодара Дмитрий Орлов, детей отправляют в Краснодарский край РФ, якобы “на отдых”.

– Несмотря на значительное обострение ситуации на фронте, в частности на Херсонском направлении, сегодня оккупанты и коллаборанты Энергодара отправляют детей “на отдых” в Краснодарский край РФ, — отметил он.

В связи с этим Орлов обратился к родителям, которые соглашаются отправить детей в страну-агрессор в условиях полномасштабной войны, фактически в неизвестность.

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Он напомнил жителям оккупированного города, что в любой момент линия фронта на Херсонском, а затем на Запорожском направлениях может быть перерезана. И это обязательно произойдет, ведь в Херсонской области продолжается контрнаступление Вооруженных сил Украины.

После этого интенсивные бои просто заблокируют все пути для возвращения в Энергодар.

– Откуда уверенность, что ваши дети вернутся домой?.. Доверяя жизни своих детей террористам, нужно хоть немного задумываться о возможных последствиях, – подчеркнул Орлов.

Как известно, Энергодар находится под оккупацией войск РФ с начала марта. Рашисты периодически обстреливают город.

В частности, 7 октября во время мощных обстрелов в Энергодаре пропали свет, вода и интернет. Люди готовили еду на кострах.

Источник: Telegram-канал Дмитрия Орлова

Фото: Telegram-канал Дмитрия Орлова