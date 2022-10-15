“На отдых”: оккупанты начали вывозить детей из Энергодара в РФ
Российские захватчики начали вывозить украинских детей из временно оккупированного города Энергодар (Запорожская область) в РФ.
Как проинформировал городской голова Энергодара Дмитрий Орлов, детей отправляют в Краснодарский край РФ, якобы “на отдых”.
– Несмотря на значительное обострение ситуации на фронте, в частности на Херсонском направлении, сегодня оккупанты и коллаборанты Энергодара отправляют детей “на отдых” в Краснодарский край РФ, — отметил он.
В связи с этим Орлов обратился к родителям, которые соглашаются отправить детей в страну-агрессор в условиях полномасштабной войны, фактически в неизвестность.
Он напомнил жителям оккупированного города, что в любой момент линия фронта на Херсонском, а затем на Запорожском направлениях может быть перерезана. И это обязательно произойдет, ведь в Херсонской области продолжается контрнаступление Вооруженных сил Украины.
После этого интенсивные бои просто заблокируют все пути для возвращения в Энергодар.
– Откуда уверенность, что ваши дети вернутся домой?.. Доверяя жизни своих детей террористам, нужно хоть немного задумываться о возможных последствиях, – подчеркнул Орлов.
Как известно, Энергодар находится под оккупацией войск РФ с начала марта. Рашисты периодически обстреливают город.
В частности, 7 октября во время мощных обстрелов в Энергодаре пропали свет, вода и интернет. Люди готовили еду на кострах.
Источник: Telegram-канал Дмитрия Орлова