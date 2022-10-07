В Енергодарі потужні обстріли, зникли світло, вода та інтернет – мер
В окупованому Енергодарі, де розташована Запорізька АЕС, зараз потужні обстріли, через що зник електороенергія, вода та немає інтернету
Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов.
– В Енергодарі окупанти посилили провокації! Наразі надходять повідомлення про потужні обстріли, які спричинили раптове відключення електроенергії. Разом зі світлом зникло і водопостачання. В місті немає інтернету, – уточнив він.
За його словами, зараз немає інформації щодо можливих руйнувань та постраждалих.
Орлов каже, що у самому Енергодарі та на промисловому майданчику ЗАЕС радіаційний фон в межах норми.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 226-ту добу.
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Фото: Дмитро Орлов