Прогрес значний: Стефанішина про закриття неба України винищувачами та ATACMS

Жовтень, 15 в 16:20

Масовані ракетні удари Росії по Україні на початку цього тижня, схоже, мали зворотний ефект для Кремля.

На думку віцепрем’єр-міністра Ольги Стефанішиної, йдеться про дуже серйозну переоцінку західної військової допомоги Києву. В інтерв’ю Newsweek вона сказала, що атаки спричинили масові руйнування, але зрештою вони є певним дороговартісним виявом відчаю.

— Майже половина цих ракет була знищена засобами ППО України, і всі електромережі вже відновлені. Росіяни витрачають сотні мільйонів доларів, щоб показати, що вони в розпачі, – сказала Стефанішина.

Стефанішина додала, що ракетні удари суттєво вплинули на західне мислення щодо української оборони.

Зараз дивляться

— Прикро, що нам знадобилося вісім місяців, щоб переконатися, що нас почули, коли ми кричали про забезпечення безпольотної зони над Україною. Зараз ми на цьому шляху, – сказала вона.

У Києві висловили надію, що масовий ракетний удар РФ прискорить переговори щодо інших пріоритетів України, зокрема обмеження цін G7 на експорт російської нафти, членство України в НАТО, її шлях до приєднання до ЄС та двосторонні домовленості щодо безпеки, викладені в нещодавно запропонованій Києвом безпековій угоді.

— Тепер ми маємо переконатися, що наступного разу, коли Росія вирішить використати кілька сотень мільйонів доларів, щоб убити українців, ми зможемо захистити не лише 50% нашого неба, а й 100%.

Зенітні системи займають перше місце в списку того, чого потребує Україна. Однак російські ракетні удари доводять необхідність винищувачів та іншої передової зброї, такої як далекобійні ракети ATACMS.

— Я дуже далека від того, щоб відповісти так. Але прогрес дійсно дуже значний, – сказала Стефанішина, відповідаючи на запитання, чи близька Україна до забезпечення безпеки винищувачами і ATACMS.

Нещодавня ескалація з боку Росії, зокрема наказ Путіна про мобілізацію, заяву про анексію чотирьох окупованих українських областей, ракетні удари та ядерні загрози, також активізувала дипломатичні зусилля з ізоляції Москви.

Цього тижня G7 оголосила, що Москва грубо порушила статут ООН, тоді як Генасамблея ООН переважною більшістю голосів підтримала голосування, яке засудило нещодавню анексію Кремлем.

Стефанішина оцінила цей розвиток подій як дуже сильну реакцію. Віцепрем’єр-міністр висловила надію, що нещодавні події зміцнять рішучість Заходу щодо України, особливо в сім’ї ЄС, до якої Київ сподівається приєднатися найближчими роками. Україна, яка вже отримала статус кандидата, сподівається почати переговори про вступ до ЄС до кінця 2023 року.

Фото: Офіс Віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції