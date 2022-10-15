Жовтень, 15 в 17:48

Військовозобов’язані росіяни після оголошення в Росії мобілізації почали масово шукати в інтернеті способи здатися в полон українським військовим.

Про це у своєму Telegram каналі розповів очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

– Набирає обертів наступна історія. Дружили раніше, поїхав в Росії товариш, не буду казати як звати, тепер телефонує і просить: “мене ще в армію не забрали, але точно мобілізують. А як мені здатися в полон?”. Тобто росіяни зараз гуглять, як здатися в полон ще до того, як потрапляють в армію. І це правильне та мудре рішення, – розповів Кім.

Він нагадав, що в Україні існує проєкт Хочу жити, який є єдиним центром прийому звернень військовослужбовців РФ щодо здачі в полон. Для цього можна зателефонувати за номером: +38-066-580-34-98, +38-093-119-29-84.

Зараз дивляться

Здатися в полон можна, попередньо обговоривши умови здачі з уповноваженими представниками українського командування.

Факти ICTV раніше склали інструкцію для російських військових, як здатися в полон.

Крім того, Віталій Кім залишив посиланням на Telegram канал проєкту Хочу жити.

Фото: Андрій Білецький