Жовтень, 24 в 20:57

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі підтвердила відданість своєї країни Україні у боротьбі з російською агресією та наголосила, що підтримка української держави є двопартійною і триватиме після виборів.

Про це повідомляє CNN.

Пелосі зазначила, що Іран робить велику помилку, надаючи допомогу росіянам, а також додала, що підтримка України продовжуватиметься, навіть якщо республіканці отримають Палату представників після Проміжних виборів у листопаді.

Зараз дивляться

– Підтримка України є двопартійною, двопалатною, тобто у Палаті представників та в Сенаті, і вона розпочинається у Білому домі з нашого президента, – сказала Пелосі на двосторонній пресконференції з прем’єр-міністром Хорватії Андрієм Пленковичем за підсумками Першого парламентського саміту Кримська платформа. – Хтось зробив заяву: “Ми не даємо Україні карт-бланш”. Ми ніколи не давали карт-бланш Україні. Таким чином висновок, який можна зробити з цього, полягає в тому, що ми не надаватимемо їм допомоги. Це неправда. І те, що було виставлено карт-бланш, це неправда. Це дуже чесні відносини в ім’я демократії та свободи у всьому світі, – заявила Пелосі.

Зазначимо, минулого тижня президент США Джо Байден заявив, що його непокоїть майбутнє американської допомоги Україні, якщо Республіканська партія переможе у Палаті представників.