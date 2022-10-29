Ми віримо в спільну перемогу! Резніков подякував США за черговий пакет допомоги

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Глава Міноборони Олексій Резніков висловив подяку президенту США Джо Байдену та главі Пентагону Ллойду Остіну за виділення Україні чергового траншу допомоги у сфері безпеки.

– Я вдячний президенту США, міністру оборони США і американському народу за ще один пакет допомоги у сфері безпеки обсягом $275 млн. Безпосередня загроза потребує адекватної відповіді. Ми віримо в спільну перемогу над терористичною державою, – написав він у своєму Twitter.

I’m grateful to @POTUS @SecDef and the American people for another package of security assistance valued $275 million.

Immediate threat requires a proper response. We believe in a joint victory over the terrorist state. — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 29, 2022

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Напередодні у Пентагоні оголосили про новий пакет оборонної допомоги для України на суму $275 млн.

У неї увійдуть боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS, а також для артилерії, озброєння і техніки.

Крім того, США вперше відправить чотири системи антенного зв’язку.