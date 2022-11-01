Листопад, 01 в 18:29

У Чорному морі помічено суттєве скорочення корабельного угруповання РФ. При цьому серед кораблів, які залишилися на чергуванні, немає носіїв крилатих ракет Калібр.

Про це йдеться у зведенні Оперативного командування Південь.

– В акваторії Чорного моря корабельне угруповання ворожого війська має суттєве скорочення до 6 одиниць, які продовжують укриватися за кримським узбережжям. На чергуванні носіїв крилатих ракет не зафіксовано. Але це не означає, що Калібри не можуть бути застосовані, – наголошується в повідомленні.

В ОК Південь зазначили, що наразі зберігається небезпека ракетних ударів РФ як із суходолу, так і з використанням стратегічної та тактичної авіації. Крім того, окупанти можуть застосовувати для атак дрони-камікадзе.

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Тож українцям не варто втрачати пильності та нехтувати сигналами повітряної тривоги.

У Військово-морських силах ЗСУ також підтвердили той факт, що у Чорному морі зараз немає російських кораблів із ракетами Калібр на борту. Тобто на бойовому чергуванні перебувають судна без ракетного залпу.

Як відомо, зранку в суботу, 29 жовтня, в окупованому Севастополі пролунала серія вибухів в акваторії бухти, де розміщений Чорноморський флот РФ. Унаслідок цього постраждали російські військові кораблі, на яких розміщувались крилаті ракети.

Є непідтверджена інформація, що міг бути вражений фрегат Адмірал Макаров, який став флагманом після втрати окупантами крейсера Москва.

Згідно з розслідуванням групи волонтерів GeoConfirmed, 29 жовтня було уражено щонайменше три кораблі Чорноморського флоту РФ, зокрема Адмірал Макаров та тральщик Іван Голубець.

Джерело: ВМС ЗСУ, ОК Південь