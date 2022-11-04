Листопад, 04 в 21:56

У п’ятницю, 4 листопада, в Україну з візитом прибув радник президента США з питань національної безпеки Джейкоб Салліван.

Він зустрівся з главою держави Володимиром Зеленським та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Саллівана ознайомили з оперативною ситуацією на фронті, ключовими потребами української армії, поінформували про наслідки ракетних ударів РФ по об’єктах критичної інфраструктури України.

Зараз дивляться

Також під час зустрічі учасники порушили питання результатів і перспектив роботи зернової угоди.

Радник Байдена на брифінгу заявив, що США підтримуватимуть Україну без жодних вагань – стільки, скільки буде потрібно.

Єрмак зазначив, що приїзд Саллівана є “надзвичайно важливим сигналом підтримки нашої країни з боку США”

– Обговорили всі актуальні питання співпраці України та Сполучених Штатів і продовження підтримки нашої країни в боротьбі за свою свободу й незалежність проти російських загарбників. Привітав радника Президента США в Україні й зазначив, що його приїзд є надзвичайно важливим сигналом підтримки нашої країни з боку Сполучених Штатів Америки, – написав він.

Зеленський подякував Джейку Саллівану за підтримку, а також вручив йому орден князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня за зміцнення міждержавної співпраці, підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності України.