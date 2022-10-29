Жовтень, 29 в 10:43

У Житомирі заступниця директора ліцею № 25 виправдовувала дії російського диктатора Володимира Путіна та чекала на “руській мір”. Працівники ДБР вже повідомили їй про підозру.

Як поінформували в пресслужбі Державного бюро розслідувань, у квітні жінка зробила низку злочинних заяв під час зборів колективу навчального закладу.

Окрім виправдання Путіна, вона заявляла, що Україна та РФ начебто повинні бути “єдиним цілим”, підтримала окупацію Росією Донецької області та Криму.

Зараз дивляться

– Вона говорила, що “Росія нічого такого не хотіла, це Україна її спровокувала”, “якби наше керівництво держави могло домовитися, йшло б на поступки РФ, то ми б не знали, що таке війна”, “Збройні сили РФ ведуть визвольну боротьбу проти націоналістичних рухів та чинної влади”, “введення військ РФ в Україну, а також запровадження “політики Путіна” у нашій державі піде на користь її розвитку”, – перерахували в ДБР.

Позицію зловмисниці не змінило навіть те, що 4 березня окупанти під час обстрілу поцілили ракетою у її ліцей. Після цього приміщення навчального закладу вирішили знести, оскільки їх уже неможливо було відновити.

Водночас викладачка звинувачувала в руйнуванні ліцею українську владу, стверджуючи, що в навчальному закладі начебто була розміщена зброя.

У Житомирі отримала підозру заступниця директора ліцею, яка чекала на “руській мір” / 2 фотографии

Наприкінці жовтня справу передали до Держбюро розслідувань. Жінці повідомили про підозру у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України, а також у глорифікації її учасників (ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України). Їй може загрожувати до трьох років позбавлення волі.

Працівники ДБР проситимуть суд взяти зловмисницю під домашній арешт та відсторонити від посади.

Нещодавно в Миколаєві СБУ викрила агентку РФ, яка збирала розвіддані про місця базування і переміщення українських військових, а також про дислокацію літаків ЗСУ.