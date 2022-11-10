Заступниця міністра оборони Ганна Маляр прокоментувала інформацію щодо нібито добровільного відступу окупантів у Херсоні.

– Ми з вами вже вміємо бути терплячими і чекати офіційних повідомлень Генштабу. Ми навчились не ширити “фальстарти перемог” та давати Силам оборони спокійно працювати, без “перегріву” інформаційного поля. Вірити словам росіян не можна. Треба бути завжди готовим до будь-чого з їхнього боку, – зазначила заступниця міністра.