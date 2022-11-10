Обстріл Криворізького району та контрнаступ ЗСУ на Херсонщині: що відбувається на 260 добу війни (онлайн)
Президент України Володимир Зеленський попередив Москву, що підрив Каховської гідроелектростанції буде оголошенням війни світу.
У Харкові демонтували пам’ятник Пушкіну.
Потрібно чекати та спостерігати: так генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував відведення росіян з окупованого Херсона.
Велика Британія завершує передачу близько тисячі зенітних ракет Україні, заявив міністр оборони Бен Воллес.
Російські загарбники почали рити окопи у північній частині тимчасово окупованого Криму. В інтернеті з’явилися супутникові знімки з півострова.
I think this thread will surprise you…
Russia is digging new trenches in… Northern Crimea!
— Benjamin Pittet (@COUPSURE) November 9, 2022
Президент України Володимир Зеленський попередив Москву, що підрив Каховської ГЕС стане оголошенням Росією війни усьому світу.
– Хочу зараз ще раз і окремо попередити кожного в Москві, хто приймає відповідні рішення: будь-яка ваша спроба підірвати Каховську ГЕС та затопити нашу територію та обезводити Запорізьку атомну станцію означатиме оголошення вами війни всьому світу, – заявив Зеленський.
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр прокоментувала інформацію щодо нібито добровільного відступу окупантів у Херсоні.
– Ми з вами вже вміємо бути терплячими і чекати офіційних повідомлень Генштабу. Ми навчились не ширити “фальстарти перемог” та давати Силам оборони спокійно працювати, без “перегріву” інформаційного поля. Вірити словам росіян не можна. Треба бути завжди готовим до будь-чого з їхнього боку, – зазначила заступниця міністра.