Звільнення півдня України та новий пакет допомоги від США: 261-а доба війни (онлайн)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на півдні ЗСУ звільнили від окупантів 41 населений пункт.

Україна отримає від США ще один пакет військової допомоги, який включатиме ракети для систем ППО HAWK та ЗРК Avenger.

Іспанія надасть Україні додаткові комплекси ППО Hawk.

За даними розвідки, на правому березі Херсонщини залишається близько 20 тис. окупантів.