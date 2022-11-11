Звільнення півдня України та новий пакет допомоги від США: 261-а доба війни (онлайн)
Президент Володимир Зеленський повідомив, що на півдні ЗСУ звільнили від окупантів 41 населений пункт.
Україна отримає від США ще один пакет військової допомоги, який включатиме ракети для систем ППО HAWK та ЗРК Avenger.
Іспанія надасть Україні додаткові комплекси ППО Hawk.
За даними розвідки, на правому березі Херсонщини залишається близько 20 тис. окупантів.
Росії потрібно буде щонайменше один тиждень, щоб вивести свою армію з Херсона.
Таку думку висловив міністр оборони України Олексій Резніков.
Він вважає, що дії Росії передбачити складно, проте потрібні деякі зусилля для повного виведення військ РФ з території міста.
– Не так просто вивести російські війська з Херсона за один чи два дні. Щонайменше це займе один тиждень, – зазначає глава Міноборони України.
На правому березі Херсонщини залишається близько 20 тис. російських окупантів.
Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.
Він зазначив, що спочатку росіяни вивезли мирних жителів, потім військових, які не брали участі в активних бойових діях, логістику та боєприпаси.