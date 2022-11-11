Листопад, 11 в 14:14

Сьогодні, 11 листопада, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, де обговорили низку надважливих питань.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зеленський та учасники засідання заслухали доповіді головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного та командувачів військ оперативних напрямків щодо ситуації на фронті. Окрему увагу приділили подіям на південному напрямку.

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За підсумками засідання визначили першочергові заходи зі стабілізації ситуації на нещодавно звільненних територіях.

Крім того, члени Ставки обговорили питання щодо захисту енергетичної інфраструктури від ворожих атак та відновлення критичних об’єктів, які зазнали руйнувань внаслідок російських обстрілів.

У засіданні взяли участь: голова Офісу президента Андрій Єрмак, секретар РНБО Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

Також до засідання Ставки долучилися: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інші члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

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