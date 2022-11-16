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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Падіння ракет РФ у Польщі та атаки по містах України: що відбувається на 266-й день війни (онлайн)

Падіння ракет РФ у Польщі та атаки по містах України: що відбувається на 266-й день війни (онлайн)

Польські ЗМІ повідомили про падіння російських ракет в Польщі. Згодом через вибухи прем’єр Польщі Матеуш Моравецький скликав екстрене засідання Ради міністрів.

Згодом стало відомо, що вибухи у Грубешівському районі забрали життя двох людей. В країні запровадили процедури з підвищення боєготовності окремих військових частин і служб, повідомив представник уряду.

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Протягом 15 листопада Росія завдала масованого ракетного удару по всій Україні. Внаслідок обстрілу Києва загинула одна людина. Окупанти випустили по Україні понад 90 ракет. ППО України знищило 73 ракети та всі 10 дронів-камікадзе.

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00:20 - 16 листопада

В Міністерстві оборони Сполучених Штатів знають про повідомлення щодо падіння російських ракет на території Польщі, але поки що не мають офіційних підтверджень щодо цього.

Про це заявив прессекретар Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер.

За його словами, американське відомство вивчає дані щодо можливого падіння ракет.

– Ми знаємо про повідомлення у ЗМІ щодо цього. Ми не маємо наразі інформації, щоби підтвердити ці повідомлення, втім, знову ж таки, ми ставимось до цього дуже серйозно і вивчаємо ці повідомлення, – сказав Патрік Райдер.

Він додав, що Пентагон буде інформувати про подальший розвиток подій.

Патрік Райдер не став коментувати жодних деталей. Він також не повідомив, чи підтримують наразі США контакт із Польщею.

– Ми вивчаємо ці повідомлення (у пресі, – Ред.). Я не хочу спекулювати або вдаватися до гіпотез, – зазначив представник Пентагону.

Генерал вважає, що Сполучені Штати не відмовляються від своїх зобов’язань за статтею 5 Північноатлантичного договору.

– Що стосується наших зобов’язань у сфері безпеки та Статті 5, ми залишаємося чіткими, що оборонятимемо кожен дюйм території НАТО, – підкреслив речник Пентагону.

ДжерелоDepartment of Defense

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