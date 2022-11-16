Падіння ракет РФ у Польщі та атаки по містах України: що відбувається на 266-й день війни (онлайн)

Польські ЗМІ повідомили про падіння російських ракет в Польщі. Згодом через вибухи прем’єр Польщі Матеуш Моравецький скликав екстрене засідання Ради міністрів.

Згодом стало відомо, що вибухи у Грубешівському районі забрали життя двох людей. В країні запровадили процедури з підвищення боєготовності окремих військових частин і служб, повідомив представник уряду.

На 16 листопада президент Польщі Анджей Дуда скликав засідання РНБО, повідомив голова його канцелярії.

Протягом 15 листопада Росія завдала масованого ракетного удару по всій Україні. Внаслідок обстрілу Києва загинула одна людина. Окупанти випустили по Україні понад 90 ракет. ППО України знищило 73 ракети та всі 10 дронів-камікадзе.

Укренерго через атаки РФ по енергетичній інфраструктурі запровадило екстрені відключення світла.

Президент України виступив на саміті G20 і запропонував свою формулу миру. За нею пропонуються репарації, створення спецтрибуналу, виведення російських військ та гарантії неповторення війни.

У МАГАТЕ направлять місію фахівців на три українські АЕС, а також до Чорнобиля.

Українська влада заявила, що не причетна до видачі в Росію “вагнерівця” Євгенія Нужина, відео з публічною стратою якого з’явилося в мережі.