У Мелітополі учням погрожують виключенням зі школи через відмову дякувати окупантам

Листопад, 19 в 11:43

У тимчасово захопленому російськими військами Мелітополі дітей погрожують виключити зі школи, бо вони відмовляються дякувати окупантам.

Про це повідомляють місецві ЗМІ. Зокрема, в одній зі шкіл Мелітополя, яку захопили окупанти, 13-річна дівчинка навідріз відмовилася писати листа солдатам російської армії з вдячністю за так зване визволення.

За такий вчинок вчителька-колаборантка погрожувала вигнати її зі школи.

Зараз дивляться

До слова, раніше міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що окупанти примусом і обманом поповнюють ряди своєї армії за рахунок українців.

Спочатку вони намагались підкупити жителів пряником та обіцяли велику зарплатню за виконання “будівельних робіт”.

Зараз же, за словами Федорова, біля Мелітополя окупанти змушують українців рити окопи, щоб залучити до російської армії.

Джерело: Ріа-Мелітополь

Фото: Ріа-Мелітополь