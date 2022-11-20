Донецька та Луганська області, а далі – Запоріжжя: в ЗСУ назвали наступні цілі росіян

Листопад, 20 в 13:33

Після гучних поразок під Києвом, на Харківському, Лиманському і Херсонському напрямках російській армії залишається сподіватись лише на якісь незначні тактичні “успіхи”.

Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону розповів про подальші плани ворога та ситуацію на фронті.

– Оскільки протягом всієї війни і навіть раніше одним із наративів російської пропаганди звучало “звільнення народу Донбасу”, то зрозуміло, що вони хочуть вийти на адмінкордони Луганської та Донецької областей. А відтак, якщо б вони вийшли на ці кордони, вони і далі захотіли б захопити повністю Запорізьку область, – пояснив він.

Череватий наголосив, що українські захисники зроблять все можливе, щоб зірвати плани окупантів, і вже станом на сьогодні ЗСУ в Луганській області вибили ворога із 12 населених пунктів.

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– Багато в чому там ініціатива за нами. Ворог більше намагається оборонятися, ніж контратакує, – розповів військовий.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 270-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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