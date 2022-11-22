Листопад, 21 в 22:28

У всьому світі Росію мають сприймати як державу-терориста, адже саме такою вона стала.

Про це у вечірньому зверненні 21 листопада заявив президент Володимир Зеленський. Він подякував членам ПА НАТО за ухвалення відповідної резолюції.

– Вірю, що поступово ми вийдемо на цей результат – саме так Росію сприйматимуть у світі. Саме такою, якою вона стала. Державою-терористом. І я дякую всім членам Парламентської асамблеї НАТО, які сьогодні ухвалили відповідну резолюцію на підтвердження цієї та інших наших позицій, – сказав президент.

За словами Зеленського, сьогодні з президентом Франції Еммануелем Макроном він обговорив питання радіаційної безпеки та ситуацію на Запорізькій атомній станції.

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– Працюємо для того, щоб забезпечити виконання припису МАГАТЕ щодо припинення будь-якої ворожої активності проти українських атомних об’єктів. І для цього надзвичайно важливою є демілітаризація Запорізької атомної станції. Росія повинна забрати звідти всіх своїх бойовиків і припинити обстріли станції, – сказав він.

Також Зеленський закликав українців обмежувати використання електрики у пікові години споживання.

Він зазначив, що станом на цей вечір особливо складна ситуація в Києві та області, а також на Вінниччині, Сумщині, Тернопільщині, Черкащині, Одещині та в деяких інших містах і районах.