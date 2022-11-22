Россия является государством-террористом: Зеленский поблагодарил ПА НАТО за принятие резолюции
Во всем мире Россию должны воспринимать как государство-террориста, ведь именно такой она стала.
Об этом в вечернем обращении 21 ноября заявил президент Владимир Зеленский. Он поблагодарил членов ПА НАТО за принятие соответствующей резолюции.
– Верю, что постепенно мы выйдем на этот результат – именно так Россию будут воспринимать в мире. Именно такой, какой она стала. Государством-террористом. И я благодарю всех членов Парламентской ассамблеи НАТО, которые сегодня приняли соответствующую резолюцию в подтверждение этой и других наших позиций, — сказал президент.
По словам Зеленского, сегодня с президентом Франции Эммануэлем Макроном он обсудил вопрос радиационной безопасности и ситуацию на Запорожской атомной станции.
— Работаем для того, чтобы обеспечить выполнение предписания МАГАТЭ о прекращении враждебной активности против украинских атомных объектов. И для этого чрезвычайно важна демилитаризация Запорожской атомной станции. Россия должна вывести оттуда всех своих боевиков и прекратить обстрелы станции, — сказал он.
Также Зеленский призвал украинцев ограничивать использование электричества в пиковые часы потребления.
Он отметил, что по состоянию на этот вечер особенно сложная ситуация в столице, а также в Киевской, Винницкой, Сумской, Тернопольской, Черкасской, Одесской областях и некоторых других городах и районах.