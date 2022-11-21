Листопад, 21 в 10:57

У понеділок, 21 листопада, наша країна відзначає День Десантно-штурмових військ Збройних сил України. З цієї нагоди головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав десантників з професійним святом.

Відеопривітання оприлюднене в його соціальних мережах. Ролик починається з вражаючих кадрів роботи українських десантників на полі бою.

– Дорогі бойові друзі!.. Ви – завжди перші! Ви там, де найважче. Ви пройшли особливий відбір і виснажливу підготовку. Саме тому ви є елітою війська і гордістю нації. Загартовані у важких боях, ви дали гідну відсіч ворогу, – наголосив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ додав, що всі без винятку бригади Десантно-штурмових військ є легендарними. Він подякував кожному військовослужбовцю-десантнику за службу та вірність військовій присязі.

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– Схиляю голову перед тими, чия кров назавжди влилася в колір ваших беретів. Вітаю зі святом! Пишаюся та покладаюся на вас! – додав Залужний.

Як відомо, День Десантно-штурмових військ ЗСУ був встановлений указом п’ятого президента Петра Порошенка від 21 листопада 2017 року. Тоді ж було ухвалено рішення змінити назву Високомобільних десантних військ на Десантно-штурмові війська ЗСУ.

21 листопада 2017 року відбулася урочиста церемонія на Михайлівській площі в Києві, під час якої блакитні берети десантників було замінено на берети кольору марун (тобто темно-бордові).

Професійне свято десантників було встановлене, “враховуючи хоробрість та героїзм воїнів, виявлені у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, з метою відродження національної військової ідентичності, започаткування сучасних традицій вшанування звитяг українського війська та виховання у громадян патріотизму”.

Щороку воно відзначається 21 листопада. Свято збігається із днем вшанування архістратига Михаїла, який вважається покровителем десантних військ.

Емблемою ДШВ ЗСУ є срібний парашут із розпростертими золотими крилами. По центру парашута розміщено золотий меч, а в нижній частині є девіз Завжди перші.

Командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ є генерал-майор Максим Миргородський.

Фото: Десантно-штурмові війська ЗСУ