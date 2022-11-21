Ви там, де найважче: Залужний привітав десантників із професійним святом
У понеділок, 21 листопада, наша країна відзначає День Десантно-штурмових військ Збройних сил України. З цієї нагоди головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав десантників з професійним святом.
Відеопривітання оприлюднене в його соціальних мережах. Ролик починається з вражаючих кадрів роботи українських десантників на полі бою.
– Дорогі бойові друзі!.. Ви – завжди перші! Ви там, де найважче. Ви пройшли особливий відбір і виснажливу підготовку. Саме тому ви є елітою війська і гордістю нації. Загартовані у важких боях, ви дали гідну відсіч ворогу, – наголосив Залужний.
Головнокомандувач ЗСУ додав, що всі без винятку бригади Десантно-штурмових військ є легендарними. Він подякував кожному військовослужбовцю-десантнику за службу та вірність військовій присязі.
– Схиляю голову перед тими, чия кров назавжди влилася в колір ваших беретів. Вітаю зі святом! Пишаюся та покладаюся на вас! – додав Залужний.
Як відомо, День Десантно-штурмових військ ЗСУ був встановлений указом п’ятого президента Петра Порошенка від 21 листопада 2017 року. Тоді ж було ухвалено рішення змінити назву Високомобільних десантних військ на Десантно-штурмові війська ЗСУ.
21 листопада 2017 року відбулася урочиста церемонія на Михайлівській площі в Києві, під час якої блакитні берети десантників було замінено на берети кольору марун (тобто темно-бордові).
Професійне свято десантників було встановлене, “враховуючи хоробрість та героїзм воїнів, виявлені у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, з метою відродження національної військової ідентичності, започаткування сучасних традицій вшанування звитяг українського війська та виховання у громадян патріотизму”.
Щороку воно відзначається 21 листопада. Свято збігається із днем вшанування архістратига Михаїла, який вважається покровителем десантних військ.
Емблемою ДШВ ЗСУ є срібний парашут із розпростертими золотими крилами. По центру парашута розміщено золотий меч, а в нижній частині є девіз Завжди перші.
Командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ є генерал-майор Максим Миргородський.