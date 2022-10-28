Жовтень, 28 в 17:24

Протягом останніх тижнів однією з головних тем в інформаційному просторі України став гіпотетичний наступ військ РФ та Білорусі з півночі.

Ситуація на українсько-білоруському кордоні залишається напруженою, що викликає тривогу та припущення про загрозу повторного наступу окупантів на Київ, або ж в напрямку західних областей України.

Факти ICTV поспілкувалися з військовими експертами та зібрали все, що відомо про загрозу з боку Білорусі.

Зараз дивляться

Підготовка до ескалації? Що відбувається на території Білорусі

Ще на початку осені в Білорусі організували командно-штабні навчання, під час яких білоруські війська відпрацьовували “ведення бойових дій зі звільнення території, тимчасово захопленої противником”. У Генштабі ЗСУ припускали, що під так званою втраченою територією маються на увазі прикордонні райони Волинської, Рівненської та Житомирської областей.

На початку жовтня в Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що РФ активно намагається втягнути Білорусь у відкриту війну проти України.

– Лукашенко готовий віддати все, що у нього є, хай це використовує РФ, але щоб ЗС Білорусі безпосередньо не вступали у війну проти нашої країни. Наскільки довго буде така ситуація, залежатиме від того, як розвиватимуться події на фронті, і взагалі, як будуть розвиватися події у війні РФ проти нашої держави, – заявляв представник ГУР Вадим Скібіцький.

4 жовтня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив участь своєї країни у війні. Водночас диктатор зауважив, що Білорусь не відправляє своїх військових на фронт.

А 10 жовтня Лукашенко оголосив, що Мінськ і Москва домовилися про розгортання на білоруській території спільного “регіонального угруповання військ” так званої Союзної держави через “загострення” на західних кордонах Білорусі.

Із 6 жовтня російські війська поновили використання білоруського повітряного простору для ракетних атак на Україну.

А в середині цього місяця РФ почала перекидати своїх солдат для розгортання “спільного угруповання військ” у Білорусі. З Росії почали прибувати перші ешелони. В міноборони Білорусі стверджували, що загалом ідеться про 9 тис. російських військових. Всього ж, за даними української розвідки, РФ планує розмістити в Білорусі до 20 тис. мобілізованих.

Також очікується прибуття близько 170 танків, до 100 гармат та мінометів і до 200 бойових машин із РФ.

Крім того, на території Білорусі проводиться прихована мобілізація, попри те, що офіційні особи країни це активно заперечують.

За даними Центру протидії дезінформації при РНБО України, приховану мобілізацію проводять у білоруських селах, не зачіпаючи великих міст. Це все відбувається під прикриттям начебто перевірки бойової готовності військ та збільшення їхньої укомплектованості.

Ба більше, Москва використовує Білорусь як своєрідний “хаб”, щоб перекидати техніку для посилення сил окупантів на території України. З’являлася інформація, що Мінськ розконсервовує техніку, зокрема танки, для допомоги РФ у війні.

Станом на 17 жовтня в Центрі протидії дезінформації повідомляли, що з початку повномасштабної війни Білорусь відправила до РФ 26 ешелонів військових вантажів (або 10 тис. тонн), а з початку жовтня – майже 30 вагонів.

Відомо, що РФ перекинула на білоруську територію іранські дрони-камікадзе Shahed-136, якими атакує інфраструктурні об’єкти в Україні. Крім того, в Білорусі помітили групу інструкторів з Ірану, які можуть координувати запуск безпілотників.

Білоруський плацдарм: що кажуть у Генштабі ЗСУ

На тлі перекидання російських військ до Білорусі в Генеральному штабі ЗСУ попередили про збільшення загрози нового наступу з півночі.

Як пояснив під час брифінгу 20 жовтня бригадний генерал Олексій Громов, цього разу агресор може здійснити наступ на західні області, щоб перерізати основні логістичні артерії постачання озброєння та військової техніки Україні. Він уточнив, що ЗС РФ розгортають підрозділи на аеродромах та об’єктах військової інфраструктури.

– У разі ухвалення противником рішення про відкриття так званого другого фронту, ми будемо готові до адекватної відповіді, – наголосив Громов.

Читайте Наєв оцінив ймовірність повторного наступу на Україну з боку Білорусі

А на брифінгу 27 жовтня він поінформував, що Білорусь та РФ, ймовірно, готуються до ескалації. Зокрема, керівництво Білорусі проводить зустрічі з трудовими колективами, де просуває наратив про “необхідність проведення упереджувальних дій проти України та НАТО”. Паралельно офіцери РФ беруть участь в оцінці готовності військових частин Гродненської, Брестської та Гомельської областей Білорусі.

Коментуючи можливість повторного наступу на Київ, Громов наголосив, що ворога зараз більше цікавить виведення з ладу енергетичної інфраструктури України та перерізання шляхів поставок зброї.

– Одним із варіантів так званого повалення конституційного устрою України є захоплення Києва і ліквідація воєнно-політичного керівництва. Це може бути напрямок з території Чорнобильської зони, а також з Чернігівської області… На даний час ми не бачимо загрози, що противник безпосередньо атакуватиме Київ. Його більше цікавить порушення енергетичної інфраструктури нашої країни та логістичних ланцюжків надання нам міжнародної допомоги, – пояснив він, запевнивши, що ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій.

За словами Громова, агресор поки що не сформував ударного угруповання, проте загрози зберігаються.

Генштаб також випустив відеозвернення, в якому попередив: якщо армія Білорусі підтримає російську агресію, Україна відповість жорстко.

Dear Belarusian servicemen, don’t let your illegitimate dictator drag you into putin’s genocidal war against Ukraine.

The stakes are high.

Your lives are at stake. pic.twitter.com/AN8CxrwNDf — Defense of Ukraine (@DefenceU) October 23, 2022

Що кажуть у розвідці та РНБО

В українській військовій розвідці підтвердили, що в Білорусі наразі немає ударного угруповання для наступу, хоча потенційна небезпека існує. Водночас там зараз проводяться навчання солдат, щоб відтягувати сили та увагу України зі східного та південного напрямків.

Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов нещодавно також запевнив, що наступу росіян з півночі, зокрема на Київ, найближчим часом не буде.

– Чи є потенційна загроза з боку Білорусі? Потенційно є. Це теж ні для кого не секрет. Росіяни зараз перекидають туди певну кількість підрозділів. Але те, що вони заявляють, і те, що вони перекидають по факту – це абсолютно різні речі, – наголосив Буданов.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО озвучували три ймовірні сценарії розвитку подій.

1. Режим Лукашенка таки готує наступальну операцію проти України. А приводом для неї може стати провокація – звинувачення нашої країни у фейкових обстрілах та диверсійних актах на території Білорусі.

2. Під виглядом розгортання “регіонального угруповання військ” РФ планує роззброїти та замістити білоруську армію російською для усунення Лукашенка з посади та повної анексії Білорусі.

3. Лукашенко продовжить тягнути час, уникаючи прямої участі білоруських військ у війні.

В РНБО зазначають, що Росія дійсно хотіла б відкрити “другий фронт” на півночі до кінця 2022 року. За його допомогою агресор планує покращити ситуацію для військ РФ на інших ділянках фронту, зокрема на Херсонщині.

Водночас для повторного вторгнення з півночі РФ має сконцентрувати в Білорусі не менше 40 батальйонно-тактичних груп чисельністю близько 24-28 тис. бійців.

– Заявлений контингент у 9 тис. малопідготовлених і не надто мотивованих мобілізованих росіян, яких зараз передислоковують до Білорусі, це близько 12 БТГр, причому без техніки. Власні сухопутні війська ЗС Білорусі станом на кінець 2021 року нараховували до 17 тис. військових, значна частина з яких – призовники. Здатність росіян у заплановані строки сформувати достатнє угруповання для північного наступу викликає значні сумніви, – розповіли в Центрі протидії дезінформації.

Там теж запевнили, що Збройні сили України не допустять повторення лютневого сценарію, коли окупанти майже дійшли до Києва. ЗСУ уважно відслідковують пересування військ РФ. Крім того, українські військові мають необхідне озброєння та техніку, підготували протитанкові рви та замінували райони на кордоні.

До того ж 40% північних районів України на кордоні з Білоруссю вкриті лісом і болотами, що є природним бар’єром для просування ворожих військ.

В РНБО радять враховувати і небажання білоруської армії брати участь у війні.

– Дуже імовірно, що в разі бойових дій велика частина білоруської армії одразу ж розбіжиться, інші здадуться в полон, а частина розверне зброю проти режиму Лукашенка. Тому пряме вторгнення ЗС Білорусі в Україну – лише один з варіантів розвитку подій… Але коли сили російської армії будуть не в змозі більше тримати оборону на інших фронтах, Путін може реалізувати сценарій залучення білорусів для наступу на захід білорусько-українського кордону, – йдеться в роз’ясненні.

У Центрі протидії дезінформації нагадали про плани РФ сформувати в Білорусі до кінця цього року угруповання у розмірі 120 тис. осіб. У відомстві не виключають, що агресор планує удар в напрямку Луцьк – Львів.

Читайте Білий дім не бачить готовності РФ використати ядерну зброю чи підготовки наступу Білорусі

Чи буде вторгнення та новий “похід” на Київ – думки військових експертів

Щодо ситуації довкола Білорусі Факти ICTV поспілкувалися з військовим експертом Олегом Ждановим та керівником Центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнком.

• Чи буде новий наступ

Олег Жданов у коментарі Фактам ICTV зазначив, що повторне вторгнення теоретично можливе. Проте відповідне ударне угруповання ворога може бути готове не раніше нового року.

– Раніше вони навряд зможуть сформувати щось більш-менш ударне для того, щоб мати хоч якісь шанси на відновлення спроб вторгнутися в Україну, – заявив Жданов.

Військовий експерт Олександр Мусієнко звернув увагу, що наразі військового ударного угруповання, яке могло б сьогодні-завтра здійснити вторгнення, немає. Проте РФ нарощуватиме свої війська в Білорусі, і станом на грудень їхня кількість може сягнути до 20 тис. осіб.

– Не виключено, що вони можуть нарощувати десь до грудня. Тому, мабуть, грудень-січень – це такий індикатор збільшення там військової активності, – допустив Мусієнко.

За словами експерта, активність і маневри ворожих сил зараз спостерігаються в районі Бреста, безпосередньо біля кордону з Польщею. Південніше – кордон з Волинською областю України.

– Там вони зараз концентрують активність, проводять навчання. З того боку іноді російські літаки залітають у повітряний простір Польщі. І це теж такий прояв ескалації не лише проти України, а й проти Європи, європейських країн НАТО, – заявив Мусієнко.

• Чи вступить у війну армія Білорусі

Як вважає Олександр Мусієнко, така ймовірність існує. А оскільки білоруські війська не надто мотивовані воювати проти України, РФ зараз намагається замінити там командування на російських офіцерів, щоб керувати процесами.

– Тому РФ інкорпорує туди своїх офіцерів, тому вони тиснуть, щоб, можливо, в складі білорусько-російського контингенту вони (білоруси. – Ред.) все ж вступили у війну. Але поки що позиція багатьох білоруських військових і офіцерів це зупиняла, і я думаю, зупинятиме й на майбутнє, – допускає військовий експерт.

Олег Жданов зі свого боку пояснив, що білоруси теоретично можуть взяти участь у військовій агресії, але не напряму як армія Білорусі, а в складі наступального угруповання так званої Союзної держави.

– Судячи з того, що Лукашенко оголошує мобілізацію, там будуть підрозділи як білорусів, так і росіян. І це буде сумісна армія. От у такому вигляді я не виключаю, що білоруські війська можуть бути задіяні, якщо буде ухвалено рішення вторгнутися в Україну. Вони будуть військовозобов’язаними в Білорусі, але будуть у складі військ Союзної держави, – зазначив Жданов.

• Чи можуть окупанти дійти до Києва

Військові експерти, з якими спілкувалися Факти ICTV, виключили таку можливість.

Як пояснив Олег Жданов, у разі вторгнення з півночі окупаційні війська навряд чи зможуть вклинитися вглибину території України. Тому бої, найімовірніше, відбуватимуться на кордоні.

– Я думаю, що бойові дії переважно проходитимуть у межах кордону між Україною і Білоруссю, – заявив він.

Жданов наголосив: нереально, щоб загарбники дійшли до Києва. За його словами, для цього РФ знадобилося б угруповання військ в 300-400 тис. осіб. Водночас ЗСУ вже вісім місяців готують північний кордон для оборони.

– Навіть якщо вони (Росія. – Ред.) створять там 100-тисячне угруповання – це найбільша цифра, яка лунала за останні тижні, а в основному лунає цифра десь до 50 тис. – це буде збройний конфлікт на кордоні, – пояснив експерт.

За його словами, тривалість такого гіпотетичного наступу РФ залежатиме від інтенсивності бойових дій та втрат серед окупантів.

– Де брати техніку, особовий склад на поповнення втрат? І наскільки Росія буде на той час спроможна це угруповання підтримувати, – додав Жданов.

Олександр Мусієнко додав, що більша активність ворожих військ зараз спостерігається на кордоні із західними областями України. І саме там можливий гіпотетичний наступ агресора.

– Вони можуть розпочати повторний наступ необов’язково на Київ, а десь західніше, можливо, навіть на кордоні з Польщею. І, можливо, навіть завдаючи деяких ударів по інфраструктурних об’єктах Польщі на кордоні з Україною, для того щоб спробувати зірвати логістичне забезпечення і постачання західної зброї в Україну. Тому мені здається, що на тому напрямку наступ навіть більш імовірний, ніж на Київ, – наголосив експерт.

На переконання Мусієнка, якщо ж РФ все ж наважиться на повторний “похід” до Києва, то її війська зазнають надзвичайно великих втрат. Експерт уточнив, що ворогу не вдасться “підступитися до Києва”, тому що на тому напрямку українські війська замінували дороги, укріпили позиції, там є бліндажі і достатня кількість захисників України.

• Чому в Білорусі вимикають камери на дорогах

Інформацію щодо цього нещодавно оприлюднили низка ЗМІ, а також Центр протидії дезінформації при РНБО. У відомстві звернули увагу, що в Білорусі з 20 жовтня повністю закрили доступ до відео з камер на дорогах цієї країни. Схожа ситуація спостерігалася перед початком повномасштабної війни.

Як пояснили військові експерти, Білорусь блокує доступ до відеокамер, щоб унеможливити витік інформації стосовно переміщення техніки та озброєння (як російської, так і білоруської).

– Вони не хочуть світитися, щоб ми менше знали, – певен Олег Жданов.

Згоден із цим і Олександр Мусієнко. За його словами, зараз у ЗМІ потрапляє досить багато інформації про пересування білоруських і російських військ. Ці дані, зокрема, отримують спеціалісти з OSINT-розвідки. Йдеться про розвідку на основі відкритих джерел.

– Зараз тривають певні маневри, збільшується і нарощується російське угруповання. І, можливо, хочуть обмежити якраз можливості ведення цієї OSINT-розвідки. Це свідчить про те, що вони маневрують, перекидають війська і не хочуть, щоб за їхнім рухом велося якесь спостереження, – пояснив Мусієнко.

Думки західних експертів та ЗМІ

Британське агентство ВВС звертає увагу на те, що перекидання військ РФ у Білорусь провокує побоювання, що ці дві країни можуть планувати спільне вторгнення в Україну через північний кордон. Журналісти зазначають, що такий крок був би політично ризикованим для невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Міністр оборони тіньового уряду Білорусі, колишній командир білоруських десантників, підполковник запасу Валерій Сахащик у коментарі ВВС оцінив ризик відкриття північного фронту в Україні у співвідношенні один до трьох.

– Я думаю, Путін дуже хоче, щоб білоруси вторглися до України, щоб Лукашенко… теж закривавився і змушений був іти з ним до кінця… Лукашенко робитиме все можливе, щоб не відправляти свої війська на війну, обмежитися допоміжною роллю. Але загроза, безумовно, існує, – заявив Сахащик.

Агентство ВВС наголошує, що Білорусь вже активно втягнута у війну проти України. Так, у лютому російські танки вторглися в Україну в напрямку Києва саме з білоруської території. А тепер війська РФ регулярно запускають ракети з Білорусі. Водночас Лукашенко дуже залежний від Кремля і має не таке вже й велике поле для маневрів.

Журналісти нагадують, що кілька сотень білорусів уже воюють на боці України – в складі полку імені Кастуся Калиновського. Представник цього полку Павло Кухта повідомив ВВС, що більшість білоруських військових не хочуть, щоб їх втягували у війну на боці РФ.

– Мені пишуть хлопці і кажуть, що ми не хочемо воювати (проти України. – Ред.)… Мої джерела у білоруській армії кажуть, що 90% не воюватимуть. Вони кажуть, що підготовка погана, а екіпірування та бойовий дух навіть гірші, ніж у російській армії, – повідомив він.

Американське видання The New York Times пише, що думки західних офіційних осіб щодо можливого нового вторгнення з півночі розділилися. Дехто вважає переміщення військ РФ до Білорусі блефом або підготовкою до тренувань російських мобілізованих. Інші не виключають, що може готуватися нова атака на Україну. Існує думка, що такий напад може бути спрямований не на Київ, а на західні регіони, щоб зірвати постачання зброї.

Журналісти NYT наводять і думки офіційних осіб НАТО, які сумніваються, що армія РФ, розбита та деморалізована восьмимісячною війною, має бажання чи засоби для відкриття нового фронту.

– Ми повинні бути обережними, але я сумніваюся, що росіяни зараз здатні відкрити ще одну лінію фронту проти України… Наразі вони надто слабкі, на мій погляд, – заявив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс.

Незалежний військовий аналітик, директор Rochan Consulting Конрад Музика виділив три можливі причини переміщення військ у Білорусі: підготовка до “атаки НАТО”; сковування українських військ біля кордону, щоб запобігти їхньому розгортанню на інших ділянках фронту; підготовка до нового нападу на Україну.

Він уточнив, що найбільш вірогідними можна вважати останні два сценарії.

Currently, we do not know which scenario is more likely, although our focus is primarily on the latter two. The Belarusian regime is more secretive than its Russian counterpart, so we will need to be reactive to what Minsk does. It is very difficult to forecast anything 8/ — Konrad Muzyka – Rochan Consulting (@konrad_muzyka) October 10, 2022

Водночас аналітики американського Інституту з вивчення війни (ISW) вважають низьким ризик нового наступу з Білорусі. У звіті від 11 жовтня вони зазначали, що хоча РФ може використовувати військові бази Білорусі для розміщення та навчання тисяч щойно мобілізованих солдат, агресор не зможе швидко перетворити їх на наземну ударну силу.

– Кремль може спробувати використати додаткові російські сили в Білорусі, щоб скувати українські війська під Києвом і запобігти їхній передислокації в інші місця для участі в контрнаступах, – писали аналітики.

6/ The Kremlin may seek to use additional Russian forces in Belarus to fix Ukrainian forces near Kyiv and prevent their redeployment elsewhere to participate in counter-offensives. https://t.co/dvknBodGMt — ISW (@TheStudyofWar) October 11, 2022

У звіті від 18 жовтня вони інформували, що Білорусь продовжує надавати свою територію та повітряний простір для підтримки російського вторгнення в Україну, але “навряд чи вступить у війну на боці РФ”.

– Армія РФ майже напевно надто деградувала, щоб найближчими місяцями знову відкрити північний фронт проти України з території Білорусі, – констатували аналітики ISW.

На їхню думку, прихована мобілізація в Білорусі під виглядом навчань, найімовірніше, є спробою Олександра Лукашенка продемонструвати свою підтримку кремлівському диктатору Володимиру Путіну, а не реальним показником можливої участі білоруських військових у війні проти України.

У повідомленні ISW від 20 жовтня також йшлося про те, що ризик російського наступу з Білорусі на північ України залишається низьким. Аналітики переконані, що війська РФ не мають спроможності перекрити лінії постачання зброї із Заходу в Україну навіть шляхом наземного наступу.

Джерело: Центр протидії дезінформації при РНБО України