Протягом останніх тижнів однією з головних тем в інформаційному просторі України став гіпотетичний наступ військ РФ та Білорусі з півночі.

Ситуація на українсько-білоруському кордоні залишається напруженою, що викликає тривогу та припущення про загрозу повторного наступу окупантів на Київ, або ж в напрямку західних областей України.

Факти ICTV поспілкувалися з військовими експертами та зібрали все, що відомо про загрозу з боку Білорусі.

Ще на початку осені в Білорусі організували командно-штабні навчання, під час яких білоруські війська відпрацьовували “ведення бойових дій зі звільнення території, тимчасово захопленої противником”. У Генштабі ЗСУ припускали, що під так званою втраченою територією маються на увазі прикордонні райони Волинської, Рівненської та Житомирської областей.

На початку жовтня в Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що РФ активно намагається втягнути Білорусь у відкриту війну проти України.

4 жовтня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив участь своєї країни у війні. Водночас диктатор зауважив, що Білорусь не відправляє своїх військових на фронт.

А 10 жовтня Лукашенко оголосив, що Мінськ і Москва домовилися про розгортання на білоруській території спільного “регіонального угруповання військ” так званої Союзної держави через “загострення” на західних кордонах Білорусі.

Із 6 жовтня російські війська поновили використання білоруського повітряного простору для ракетних атак на Україну.

А в середині цього місяця РФ почала перекидати своїх солдат для розгортання “спільного угруповання військ” у Білорусі. З Росії почали прибувати перші ешелони. В міноборони Білорусі стверджували, що загалом ідеться про 9 тис. російських військових. Всього ж, за даними української розвідки, РФ планує розмістити в Білорусі до 20 тис. мобілізованих.

Також очікується прибуття близько 170 танків, до 100 гармат та мінометів і до 200 бойових машин із РФ.

Крім того, на території Білорусі проводиться прихована мобілізація, попри те, що офіційні особи країни це активно заперечують.

Ба більше, Москва використовує Білорусь як своєрідний “хаб”, щоб перекидати техніку для посилення сил окупантів на території України. З’являлася інформація, що Мінськ розконсервовує техніку, зокрема танки, для допомоги РФ у війні.

Станом на 17 жовтня в Центрі протидії дезінформації повідомляли, що з початку повномасштабної війни Білорусь відправила до РФ 26 ешелонів військових вантажів (або 10 тис. тонн), а з початку жовтня – майже 30 вагонів.

Відомо, що РФ перекинула на білоруську територію іранські дрони-камікадзе Shahed-136, якими атакує інфраструктурні об’єкти в Україні. Крім того, в Білорусі помітили групу інструкторів з Ірану, які можуть координувати запуск безпілотників.

На тлі перекидання російських військ до Білорусі в Генеральному штабі ЗСУ попередили про збільшення загрози нового наступу з півночі.

Як пояснив під час брифінгу 20 жовтня бригадний генерал Олексій Громов, цього разу агресор може здійснити наступ на західні області, щоб перерізати основні логістичні артерії постачання озброєння та військової техніки Україні. Він уточнив, що ЗС РФ розгортають підрозділи на аеродромах та об’єктах військової інфраструктури.

А на брифінгу 27 жовтня він поінформував, що Білорусь та РФ, ймовірно, готуються до ескалації. Зокрема, керівництво Білорусі проводить зустрічі з трудовими колективами, де просуває наратив про “необхідність проведення упереджувальних дій проти України та НАТО”. Паралельно офіцери РФ беруть участь в оцінці готовності військових частин Гродненської, Брестської та Гомельської областей Білорусі.

Коментуючи можливість повторного наступу на Київ, Громов наголосив, що ворога зараз більше цікавить виведення з ладу енергетичної інфраструктури України та перерізання шляхів поставок зброї.

За словами Громова, агресор поки що не сформував ударного угруповання, проте загрози зберігаються.

Генштаб також випустив відеозвернення, в якому попередив: якщо армія Білорусі підтримає російську агресію, Україна відповість жорстко.

В українській військовій розвідці підтвердили, що в Білорусі наразі немає ударного угруповання для наступу, хоча потенційна небезпека існує. Водночас там зараз проводяться навчання солдат, щоб відтягувати сили та увагу України зі східного та південного напрямків.

Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов нещодавно також запевнив, що наступу росіян з півночі, зокрема на Київ, найближчим часом не буде.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО озвучували три ймовірні сценарії розвитку подій.

1. Режим Лукашенка таки готує наступальну операцію проти України. А приводом для неї може стати провокація – звинувачення нашої країни у фейкових обстрілах та диверсійних актах на території Білорусі.

2. Під виглядом розгортання “регіонального угруповання військ” РФ планує роззброїти та замістити білоруську армію російською для усунення Лукашенка з посади та повної анексії Білорусі.

3. Лукашенко продовжить тягнути час, уникаючи прямої участі білоруських військ у війні.

В РНБО зазначають, що Росія дійсно хотіла б відкрити “другий фронт” на півночі до кінця 2022 року. За його допомогою агресор планує покращити ситуацію для військ РФ на інших ділянках фронту, зокрема на Херсонщині.

Водночас для повторного вторгнення з півночі РФ має сконцентрувати в Білорусі не менше 40 батальйонно-тактичних груп чисельністю близько 24-28 тис. бійців.

Там теж запевнили, що Збройні сили України не допустять повторення лютневого сценарію, коли окупанти майже дійшли до Києва. ЗСУ уважно відслідковують пересування військ РФ. Крім того, українські військові мають необхідне озброєння та техніку, підготували протитанкові рви та замінували райони на кордоні.

До того ж 40% північних районів України на кордоні з Білоруссю вкриті лісом і болотами, що є природним бар’єром для просування ворожих військ.

В РНБО радять враховувати і небажання білоруської армії брати участь у війні.

У Центрі протидії дезінформації нагадали про плани РФ сформувати в Білорусі до кінця цього року угруповання у розмірі 120 тис. осіб. У відомстві не виключають, що агресор планує удар в напрямку Луцьк – Львів.

Щодо ситуації довкола Білорусі Факти ICTV поспілкувалися з військовим експертом Олегом Ждановим та керівником Центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнком.

• Чи буде новий наступ

Олег Жданов у коментарі Фактам ICTV зазначив, що повторне вторгнення теоретично можливе. Проте відповідне ударне угруповання ворога може бути готове не раніше нового року.

Військовий експерт Олександр Мусієнко звернув увагу, що наразі військового ударного угруповання, яке могло б сьогодні-завтра здійснити вторгнення, немає. Проте РФ нарощуватиме свої війська в Білорусі, і станом на грудень їхня кількість може сягнути до 20 тис. осіб.

За словами експерта, активність і маневри ворожих сил зараз спостерігаються в районі Бреста, безпосередньо біля кордону з Польщею. Південніше – кордон з Волинською областю України.

• Чи вступить у війну армія Білорусі

Як вважає Олександр Мусієнко, така ймовірність існує. А оскільки білоруські війська не надто мотивовані воювати проти України, РФ зараз намагається замінити там командування на російських офіцерів, щоб керувати процесами.

Олег Жданов зі свого боку пояснив, що білоруси теоретично можуть взяти участь у військовій агресії, але не напряму як армія Білорусі, а в складі наступального угруповання так званої Союзної держави.

• Чи можуть окупанти дійти до Києва

Військові експерти, з якими спілкувалися Факти ICTV, виключили таку можливість.

Як пояснив Олег Жданов, у разі вторгнення з півночі окупаційні війська навряд чи зможуть вклинитися вглибину території України. Тому бої, найімовірніше, відбуватимуться на кордоні.

Жданов наголосив: нереально, щоб загарбники дійшли до Києва. За його словами, для цього РФ знадобилося б угруповання військ в 300-400 тис. осіб. Водночас ЗСУ вже вісім місяців готують північний кордон для оборони.

За його словами, тривалість такого гіпотетичного наступу РФ залежатиме від інтенсивності бойових дій та втрат серед окупантів.

Олександр Мусієнко додав, що більша активність ворожих військ зараз спостерігається на кордоні із західними областями України. І саме там можливий гіпотетичний наступ агресора.

На переконання Мусієнка, якщо ж РФ все ж наважиться на повторний “похід” до Києва, то її війська зазнають надзвичайно великих втрат. Експерт уточнив, що ворогу не вдасться “підступитися до Києва”, тому що на тому напрямку українські війська замінували дороги, укріпили позиції, там є бліндажі і достатня кількість захисників України.

• Чому в Білорусі вимикають камери на дорогах

Інформацію щодо цього нещодавно оприлюднили низка ЗМІ, а також Центр протидії дезінформації при РНБО. У відомстві звернули увагу, що в Білорусі з 20 жовтня повністю закрили доступ до відео з камер на дорогах цієї країни. Схожа ситуація спостерігалася перед початком повномасштабної війни.

Як пояснили військові експерти, Білорусь блокує доступ до відеокамер, щоб унеможливити витік інформації стосовно переміщення техніки та озброєння (як російської, так і білоруської).

Згоден із цим і Олександр Мусієнко. За його словами, зараз у ЗМІ потрапляє досить багато інформації про пересування білоруських і російських військ. Ці дані, зокрема, отримують спеціалісти з OSINT-розвідки. Йдеться про розвідку на основі відкритих джерел.

Британське агентство ВВС звертає увагу на те, що перекидання військ РФ у Білорусь провокує побоювання, що ці дві країни можуть планувати спільне вторгнення в Україну через північний кордон. Журналісти зазначають, що такий крок був би політично ризикованим для невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Міністр оборони тіньового уряду Білорусі, колишній командир білоруських десантників, підполковник запасу Валерій Сахащик у коментарі ВВС оцінив ризик відкриття північного фронту в Україні у співвідношенні один до трьох.

Агентство ВВС наголошує, що Білорусь вже активно втягнута у війну проти України. Так, у лютому російські танки вторглися в Україну в напрямку Києва саме з білоруської території. А тепер війська РФ регулярно запускають ракети з Білорусі. Водночас Лукашенко дуже залежний від Кремля і має не таке вже й велике поле для маневрів.

Журналісти нагадують, що кілька сотень білорусів уже воюють на боці України – в складі полку імені Кастуся Калиновського. Представник цього полку Павло Кухта повідомив ВВС, що більшість білоруських військових не хочуть, щоб їх втягували у війну на боці РФ.

Американське видання The New York Times пише, що думки західних офіційних осіб щодо можливого нового вторгнення з півночі розділилися. Дехто вважає переміщення військ РФ до Білорусі блефом або підготовкою до тренувань російських мобілізованих. Інші не виключають, що може готуватися нова атака на Україну. Існує думка, що такий напад може бути спрямований не на Київ, а на західні регіони, щоб зірвати постачання зброї.

Журналісти NYT наводять і думки офіційних осіб НАТО, які сумніваються, що армія РФ, розбита та деморалізована восьмимісячною війною, має бажання чи засоби для відкриття нового фронту.

Незалежний військовий аналітик, директор Rochan Consulting Конрад Музика виділив три можливі причини переміщення військ у Білорусі: підготовка до “атаки НАТО”; сковування українських військ біля кордону, щоб запобігти їхньому розгортанню на інших ділянках фронту; підготовка до нового нападу на Україну.

Він уточнив, що найбільш вірогідними можна вважати останні два сценарії.

Currently, we do not know which scenario is more likely, although our focus is primarily on the latter two. The Belarusian regime is more secretive than its Russian counterpart, so we will need to be reactive to what Minsk does. It is very difficult to forecast anything 8/

— Konrad Muzyka – Rochan Consulting (@konrad_muzyka) October 10, 2022