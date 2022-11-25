Масового перекидання військ РФ з Херсонщини поки не підтверджено – ЗСУ

Листопад, 25 в 13:41

Масового перекидання російських військ з Херсонщини поки що не підтверджено.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий. Він зазначив, що за рухом ворога з півдня пильно стежать.

– Вони будуть робити такі спроби, але поки що масово це не можна підтвердити. Це не так легко зробити, враховуючи логістику, погодні умови та велику відстань до Донеччини і Луганщини. До того ж, це треба робити приховано. Ми спостерігаємо за процесом і, якщо побачимо скупчення ворога, будемо наносити удари, – сказав він.

Зазначимо, що протягом минулої доби російські окупанти 49 разів обстріляли деокуповану територію Херсонщини. Загинуло 10 жителів, ще 54 людини зазнали поранень.

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