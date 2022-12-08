Карта бойових дій на 08.12.2022 – ситуація на фронті

Грудень, 08 в 6:43

Упродовж доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Тернова Харківської області; Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка, Білогорівка Луганської області; Білогорівка, Берестове, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Майорськ, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області.

Карта бойових дій в Україні на 08.12.2022

Повномасштабна війна в Україні триває вже 288-му добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.