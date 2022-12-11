Грудень, 10 в 22:18

Адміністрація президента США Джо Байдена відчуває “стурбованість” щодо задоволення прохання України про постачання касетних боєприпасів.

Про це заявив представник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі.

– Згідно з нашою власною політикою, у нас є побоювання з приводу використання таких боєприпасів, – сказав Кірбі журналістам у п’ятницю, відмовившись підтвердити конкретний запит Києва.

Запит України на касетні боєприпаси – лише один із багатьох, які адміністрація Байдена наразі активно не розглядає, сказало виданню Politico джерело, знайоме із ситуацією.

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– Це не “ні”, це не те, що розвивається просто зараз, – сказав співрозмовник видання.

Касетні боєприпаси складаються з контейнера, який відкривається в повітрі, розкидаючи велику кількість маленьких боєприпасів по великій території. Спочатку вони були розроблені для знищення безлічі військових цілей на великій території, але також становлять значну небезпеку для цивільного населення під час і після операції.

Через це касетні боєприпаси заборонені в більш ніж 100 країнах світу, але Росія застосовує їх на полі бою зі смертельним ефектом для цивільного населення.

Сполучені Штати не підписували міжнародну заборону, Конвенцію 2010 року щодо касетних боєприпасів.

Однак запит України “складний”, зокрема через ризик для цивільного населення, пов’язаного з боєприпасами, залишеними на полі бою, що не розірвалися, сказав співрозмовник Politico.

У цьому випадку Сполучені Штати не вважають, що боєприпаси, які просить Україна – поліпшені звичайні боєприпаси подвійного призначення – необхідні Києву на полі бою. Натомість Україні потрібні боєприпаси, які можуть запускатися з високомобільних артилерійських ракетних систем і 155-мм гаубиць.

Поставки касетних боєприпасів в Україну будуть виглядати не найкращим чином ще й з тієї причини, що Сполучені Штати нещодавно виділили $89 млн на допомогу Києву в розмінуванні російських мін, якими зараз засмічені величезні території країни, пише Politico.

Ці гроші підуть на фінансування 100 команд із розмінування в Україні протягом наступного року, а також на виявлення найзабрудненіших територій і допомогу в навчанні та оснащенні українських військ, яким доведеться усувати міни, заявили тоді офіційні особи.

Київ вважає, що 160 тис. кв. км землі можуть бути забруднені мінами та іншими боєприпасами, що не розірвалися.

Напередодні Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні в розмірі $275 млн, включно з новими засобами ППО. Офіційні особи не уточнили, які саме системи передають, але сказали, що їх використовуватимуть для протидії безпілотникам і ракетам, які запускає Росія.

Пакет також охоплює додаткові боєприпаси для HIMARS, 80 тис. 155-мм артилерійських снарядів, машини швидкої допомоги Humvee і медичне обладнання, приблизно 150 генераторів і польове обладнання.