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Факти / Україна

Накрили влучним вогнем: десантники розбили ворожу ДРГ у районі Бахмута

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники розбили диверсійно-розвідувальну групу окупантів в районі Бахмута Донецької області.

Про це у Telegram повідомили Десантно-штурмові війська ЗС України.

Зазначається, що росіяни задіяли ДРГ для виявлення системи оборони позицій ЗСУ.

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– Підібратися до позицій 71-ої окремої єгерської бригади ДШВ не вийшло – всевидячі дрони виявили пересування ворога, а мінометна батарея накрила їх влучним вогнем, – йдеться у повідомленні.

За підтвердженими даними, щонайменше двох загарбників було ліквідовано.

Раніше стало відомо, що спецпризначенці СБУ пострілом з ПЗРК знищили КАМАЗ з 10 окупантами.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 291-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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