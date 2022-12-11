Грудень, 11 в 18:23

Українські захисники розбили диверсійно-розвідувальну групу окупантів в районі Бахмута Донецької області. Про це у Telegram повідомили Десантно-штурмові війська ЗС України.

Зазначається, що росіяни задіяли ДРГ для виявлення системи оборони позицій ЗСУ.

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– Підібратися до позицій 71-ої окремої єгерської бригади ДШВ не вийшло – всевидячі дрони виявили пересування ворога, а мінометна батарея накрила їх влучним вогнем, – йдеться у повідомленні.

За підтвердженими даними, щонайменше двох загарбників було ліквідовано.

Раніше стало відомо, що спецпризначенці СБУ пострілом з ПЗРК знищили КАМАЗ з 10 окупантами.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 291-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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