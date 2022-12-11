Накрили влучним вогнем: десантники розбили ворожу ДРГ у районі Бахмута
Українські захисники розбили диверсійно-розвідувальну групу окупантів в районі Бахмута Донецької області.
Про це у Telegram повідомили Десантно-штурмові війська ЗС України.
Зазначається, що росіяни задіяли ДРГ для виявлення системи оборони позицій ЗСУ.
– Підібратися до позицій 71-ої окремої єгерської бригади ДШВ не вийшло – всевидячі дрони виявили пересування ворога, а мінометна батарея накрила їх влучним вогнем, – йдеться у повідомленні.
За підтвердженими даними, щонайменше двох загарбників було ліквідовано.
Раніше стало відомо, що спецпризначенці СБУ пострілом з ПЗРК знищили КАМАЗ з 10 окупантами.
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