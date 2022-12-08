Грудень, 08 в 15:51

У Бундестазі підтвердили, що Вашингтон не заперечує проти надання Збройним силам України німецьких танків Leopard 2 (Леопард 2).

Про це поінформувала в своєму Twitter-акаунті голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман.

– Це було підтверджено і під час мого візиту до Вашингтону, під час моїх дискусій у Державному департаменті, Конгресі та Сенаті. Наші партнери очікують, що Німеччина виконає свої зобов’язання. Ми не повинні залишати Україну. Вам потрібні танки, – наголосила політик.

Das wurde mir auch bei meinem Besuch in #Washington in allen meinen Gesprächen im Außenministerium, im Kongress und im Senat bestätigt. Unsere Partner erwarten, dass Deutschland seiner Verantwortung gerecht wird. Wir dürfen die Ukraine nicht im Stich lassen. Sie brauchen Panzer. https://t.co/Vm1VkS36xF Зараз дивляться — Marie-Agnes Strack-Zimmermann (@MAStrackZi) December 7, 2022

Раніше видання FAZ з посиланням на джерела інформувало, що США дали зрозуміти уряду Німеччини, що підтримують постачання Україні німецьких основних бойових танків Leopard 2. Проте це має бути зроблено з ініціативи Берліна.

Згодом прессекретар Ради нацбезпеки США Андрієнна Вотсон повідомила, що Вашингтон залишає за Німеччиною право самостійно ухвалювати рішення щодо того, яку зброю передавати для ЗСУ.

Наприкінці жовтня новий посол України в Німеччині Олексій Макеєв закликав німецький уряд швидше розглядати постачання нашій державі бойових танків Leopard і далекобійної артилерії.