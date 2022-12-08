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У Бундестазі підтвердили, що США не заперечують проти надання ЗСУ танків Leopard 2

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Leopard 2
Фото: Depositphotos

У Бундестазі підтвердили, що Вашингтон не заперечує проти надання Збройним силам України німецьких танків Leopard 2 (Леопард 2).

Про це поінформувала в своєму Twitter-акаунті голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман.

– Це було підтверджено і під час мого візиту до Вашингтону, під час моїх дискусій у Державному департаменті, Конгресі та Сенаті. Наші партнери очікують, що Німеччина виконає свої зобов’язання. Ми не повинні залишати Україну. Вам потрібні танки, – наголосила політик.

Раніше видання FAZ з посиланням на джерела інформувало, що США дали зрозуміти уряду Німеччини, що підтримують постачання Україні німецьких основних бойових танків Leopard 2. Проте це має бути зроблено з ініціативи Берліна.

Згодом прессекретар Ради нацбезпеки США Андрієнна Вотсон повідомила, що Вашингтон залишає за Німеччиною право самостійно ухвалювати рішення щодо того, яку зброю передавати для ЗСУ.

Наприкінці жовтня новий посол України в Німеччині Олексій Макеєв закликав німецький уряд швидше розглядати постачання нашій державі бойових танків Leopard і далекобійної артилерії.

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