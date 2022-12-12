Вторгнення в Україну показало, що військові запаси ЄС виснажені – Боррель

Повномасштабне вторгнення російських військ в Україну стало для Євросоюзу тривожним сигналом щодо його військових можливостей.

Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

За його словами, війна показала, що Євросоюзу не вистачає критичних оборонних можливостей, щоб захистити себе від вищого рівня загроз.

– Ця війна також стала для всіх нас тривожним сигналом про наші військові можливості. Ми дали зброю Україні, але при цьому ми усвідомили, що наші військові запаси виснажені. З поверненням звичайної війни в серці Європи ми також усвідомили, що нам не вистачає критичних оборонних можливостей, щоб захистити себе від вищого рівня загроз на європейському континенті, – зазначив дипломат.